Продажи Subnautica 2 достигли 4 млн копий за пять дней

Релиз Subnautica 2 в раннем доступе состоялся 14 мая. С тех пор тираж игры уже перевалил за 4 млн копий, что свидетельствует о невероятном успехе тайтла. Суммарно пользователи наиграли уже 28,5 млн часов.

Cюжет проекта разворачивается в совершенно новом инопланетном мире. Жители Альтерры получают шанс на новую жизнь, однако искусственный интеллект колониального корабля настаивает на продолжении миссии.

Игру планировали выпустить в 2025 году, однако её перенесли на 2026-й, поскольку после тестирования тайтла разработчики обнаружили его слабые места, поэтому, чтобы их исправить, было принято решение о переносе на следующий год.

Выживач доступен на Xbox Series и ПК, а ещё он попал в подписку Game Pass Ultimate.