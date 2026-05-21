CD Projekt Red меняет подход для The Witcher 4 и Cyberpunk 2

Cтyдия CD Projekt Red внедрила новую систему организации разработки для своих грядущих игр, включая The Witcher 4 и Cyberpunk 2, стремясь избежать прошлых ошибок. Как заявили представители компании на конференции Digital Dragons, одной из ключевых проблем ранее была утеря и плохая систематизация технической документации. В частности, при работе над ремейком первого «Ведьмака» выяснилось, что многие решения и материалы по оригиналу оказались недоступны в удобной форме. В случае Cyberpunk 2077, напротив, накопилось огромное количество данных, но их поддержка со временем отошла на второй план, усугубившись разбросом по разным внутренним хранилищам.

Теперь документация станет обязательной на каждом этапе производства: завершить очередную стадию без оформления наработок не удастся. Кроме того, CD Projekt Red планирует упростить обмен опытом между отделами. Если одна команда создаёт удачное решение или инструмент, другие смогут им воспользоваться, не тратя время на поиск аналогов. Даты выхода The Witcher 4 и Cyberpunk 2 пока не объявлены — в студии подтвердили, что игры выйдут только по достижении готовности.