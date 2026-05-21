Deus Ex и Saints Row могут ожить

* Embracer разделилась на две компании. Первая оставила себе название Embracer, и в нее вошли THQ Nordic, Tripwire, Aspyr и куча прочих компаний и студий, которые продолжат разрабатывать компьютерные, консольные и мобильные игры, а также издавать их. Вторая получила название Fellowship Entertainment, и туда, помимо всего связанного с «Властелином колец», вошли такие франшизы, как Tomb Raider, Dead Island, Kingdom Come: Deliverance, Darksiders. Данное подразделение будет не только разрабатывать и издавать собственные игры, но и заниматься лицензированием своей собственности. Поэтому Embracer ждет предложения от сторонних разработчиков и издателей по таким франшизам, как Deus Ex, Saints Row, Legacy of Kain, Thief и все такое.

* Quantic Dream объявила о закрытии своей фритуплейной «мобы» Spellcaster Chronicles, что вышла в раннем доступе в феврале. Вполне ожидаемое решение, учитывая, что игра практически никого не заинтересовала. Напомним, что компания нынче принадлежит китайской NetEase, и та попыталась сделать из известной своими сюжетными играми компании разработчиков онлайновых фритуплеек. Из чего, как мы теперь видим, ничего не вышло. Как следствие, Quantic претерпит реорганизацию. Разработчиков Spellcaster, судя по всему, вышвырнут на улицу, а оставшиеся сотрудники продолжат трудиться над Star Wars Eclipse.

* Серия Broken Sword давно приобрела культовый статус среди ценителей классических адвентюр, вот только жанр сей весьма специфичен и вряд ли может быть назван широко популярным. Тем не менее, кинокомпания Story Kitchen решила снять кино по серии. В принципе, данная кинокомпания и была создана для того, чтобы снимать фильмы по видеоигровым франшизам, поэтому обращение к Broken Sword, возможно, и не должно удивлять. Главное, в конце концов, качество кино, а не популярность первоосновы. Создатель «Сломанного меча» Чарльз Сесил в съемках будет задействован в качестве продюсера. Сценарий для фильма уже пишет Ивэн Спилиотопулос («Красавица и чудовище»), режиссер пока неизвестен.