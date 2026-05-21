Кубок мира по киберспорту — 2026 перенесли

Организаторы фестиваля Esports World Cup 2026 официально подтвердили перенос киберспортивной Олимпиады из столицы Саудовской Аравии в Париж.

© Чемпионат.com

Как отмечается, решение принято «после продолжительного процесса оценки и с учётом текущей региональной ситуации». По мнению Esports Foundation, перенос турнира в Европу позволит обеспечить стабильность для игроков и болельщиков.

В этом году мы рады провести EWC в Париже — впервые за пределами Саудовской Аравии. Париж принимал крупнейшие спортивные события мира и является одной из главных мировых столиц спорта, культуры и развлечений. Благодаря страсти французских болельщиков и мощной локальной поддержке мы рады привезти туда мировое киберспортивное сообщество, чтобы открыть следующую главу в истории EWC.

Кубок мира по киберспорту — 2026 пройдёт с 6 июля по 23 августа, как и ожидалось ранее. В рамках соревнования пройдут турниры по 24 популярным играм, призовой фонд составит рекордные $ 75 млн.