Как скрафтить улучшенный резонатор в Subnautica 2: гайд

Улучшенный резонатор в Subnautica 2 — апгрейд обычного звукового резонатора, который позволяет стрелять из этого инструмента своеобразными снарядами. Без него не получится собрать ресурсы с цветков в инопланетных руинах, которые закрываются, если подплыть слишком близко. Портал PC Gamer рассказал, как найти чертеж улучшенного гаджета и какие ресурсы понадобятся для крафта.

© Steam

Для того, чтобы получить чертеж улучшенного резонатора, нужно просканировать два сломанных устройства — и оба спрятаны в зеленом бассейне на большой глубине, там, где находятся все металлические фермы. А точнее, в 870 метрах примерно на 75 градусов к северо-востоку от исследовательской базы в инопланетных руинах. Она, в свою очередь, лежит на глубине 450 метров — близко к лимиту даже прокачанного «Головастика».

Локация сложная еще и потому, что воды прямо над бассейном патрулирует левиафан. Поглядывайте на него и будьте готовы бежать, если вдруг услышите тревожную музыку. «Головастика» можно спрятать либо за сооружениями, либо за фермами. Не забудьте взять с собой аптечки и ремонтный инструмент.

Отправляйтесь на восток от инопланетных руин, спуститесь с края обрыва и погружайтесь глубже, пока не увидите большую лиловую трубку, которая ведет к гребню под электростанцией. Пройдите через эту трубку Доплыв до центра гребня, повернитесь на северо-восток и следуйте по еще одной трубе в расщелину, которая ведет к зеленоватым бассейнам Первый резонатор лежит на краю первого бассейна, рядом со столом и тремя бочками Второй резонатор — на дальнем конце бассейнов, на краю платформы

В локации также можно найти троиллит, чертежи металлических ферм (просканируйте колонны) и бактериальную культуру. Есть смысл прихватить эти ресурсы по пути, чтобы не возвращаться еще раз позже.

Получив чертеж, улучшенный резонатор можно скрафтить из обычного — он требует 2 титана, 2 селестина и 2 меди. А улучшенная версия требует базовый резонатор, 2 эмалированных стекла, 2 проводниковых кристалла и 2 стронция.