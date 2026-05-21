Tundra Esports может покинуть Dota 2 — СМИ
Киберспортивная организация Tundra Esports собирается уйти из Dota 2, о чём сообщило издание OFFSTAGE.
Ожидается, что состав перейдёт под крыло 1w Team.
Состав Tundra Esports в Dota 2
- Иван Pure Москаленко;
- Божидар bzm Богданов;
- Нета 33 Шапира;
- Мэтью Ari Уолкер;
- Мэтью Whitemon Филемон;
- Дэвид MoonMeander Тан (тренер).
Клуб был основан в 2019 году и за всё время заработал более $ 15 млн призовых. В 2022 году коллектив выиграл на The International, а также на пяти BLAST Slam подряд.
Ранее Dota 2 покинула HEROIC, а её состав выступает под тегом ex-HEROIC. Тогда некоторые сообщили, что это не первый уход крупной организации.