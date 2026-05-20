* С 2018 года игрушечный гигант Hasbro (владеет такими франшизами как Dungeons & Dragons, Magic: The Gathering, Transformers и много чем еще) потратил более миллиарда долларов на видеоигры. Деньги ушли на открытие шести студий, собственного издательского подразделения и разработку выходящих в будущем году Exodus (RPG в духе Mass Effect) и Warlock (экшен по D&D).

При этом все настоящие и будущие видеоигры Hasbro не будут «живыми сервисами», потому что мороки с ними до фига, а вот шансы на успех так себе. Все это рассказал гендиректор компании Крис Кокс. Правда, одновременно с этим Hasbro объявила о закрытии RPG по D&D студии Giant Skull бывшего директора Star Wars Jedi: Fallen Order Стига Асмуссена. Проект был анонсирован в прошлом году, а в этом Hasbro решила, что идея игры недостаточно хороша, чтобы тратить на нее деньги.

* В Steam обнаружили очередной набор вирусов, прятавшийся в игре. Ужастик Beyond The Dark оказался нашпигован троянами и прочей гадостью. Игру, разумеется, удалили из магазина, однако проблема осталась. Дело в том, что хотя все игры проходят проверку на содержание перед выходом в Steam. Далее разработчики могут бесконтрольно обновлять их. Что в случае с Beyond The Dark и произошло. В Steam она вышла в конце 2024-го, а в мае этого года ее содержимое начали заменять на вирусы. С появлением возможности создавать игры с помощью ИИ практически кому угодно, злоумышленники наверняка будут стараться и дальше внедрять зловредный софт в магазин Valve. Как с этим собираются бороться Гейб и К, пока неясно.