Шутер Deadlock от Valve — самая желанная игра в Steam после выхода Subnautica 2
В середине мая в Steam сменился лидер в чарте самых желанных игр. Первое место теперь занимает Deadlock — экшен-шутер от компании Valve. Это произошло сразу после выхода морского выживача Subnautica 2 в раннем доступе, который удерживал лидерство с сентября 2025 года.
Сейчас проект Valve опережает выживач Light No Fire от авторов No Man's Sky, хоррор Blight: Survival и ролевую игру Fable от авторов Forza Horizon. Интересно, что технически Deadlock уже вышел — в шутер уже можно сыграть с помощью приглашения от друзей, ежедневный онлайн составляет около 60 тысяч человек.
10 самых желанных игр в Steam в мае 2026 года
- Deadlock
- Light No Fire
- Blight: Survival
- Fable
- Kingmakers
- ARK 2
- Witchbrook
- Unrecord
- Total War: Warhammer 40,000
- ILL.