Новую игру по «Властелину колец» сравнили с «Ведьмаком»

Новая игра по «Властелину колец» может выйти уже в конце 2027 года, заявил НСН независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко.

Разработчики Kingdom Come: Deliverance из студии Warhorse Studios официально анонсировали разработку масштабной RPG с открытым миром во вселенной «Властелина колец». Параллельно чешская команда работает над еще одной неанонсированной частью серии Kingdom Come. Никаких точных дат релиза и других подробностей разработчики пока не раскрыли. Кузьменко назвал этот проект грандиозным.

«Проекты такого уровня – это проекты, сравнимые с проектами очень дорогих голливудских блокбастеров. Еще пять лет назад их бюджеты составляли условные 20 миллионов долларов, сейчас цифры доходят до 100, не включая маркетинг. Это очень амбициозная работа. Крайне хорошо, что именно Warhorse поручили эту задачу, потому что студия себя очень здорово зарекомендовала. По времени это может занять пару-тройку лет. Если сейчас подтвердили слухи, значит, игра находилась минимум год на стадии пре-продакшна. Скорее всего, половина работы уже сделана. Поэтому я думаю, что можно ждать игру в конце 2027 года-середине 2028 года. Но проект сложный, его могут и переносить, это глобальная разработка», - рассказал он.

Также Кузьменко предположил, на чем сделают акцент разработчики.

«Мне кажется странным сравнивать этот жанр с GTA. Это будет что-то вроде «Ведьмака» в мире «Властелина колец». Фанатам стоит ждать именно проработанного мира. В книгах Толкина очень детально прописан мир, там несколько придуманных языков для персонажей. Там сотни персонажей, все это будет ждать фанатов», - заключил он.

Ранее режиссер «Властелина Колец» Питер Джексон рассказал, что ведет переговоры с наследниками Дж.Р. Р. Толкина о возможной экранизации произведений писателя, в том числе «Сильмариллиона».