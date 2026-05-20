Nvidia выпустила экстренные обновления безопасности для видеокарт

Nvidia опубликовала майский бюллетень безопасности, в котором раскрыла информацию о семи новых уязвимостях в драйверах видеокарт и программном обеспечении vGPU. Об этом говорится на сайте поддержки.

По оценке компании, обнаруженные уязвимости имеют средний и высокий уровень критичности, а некоторые из них потенциально позволяют злоумышленникам изменять данные и выполнять произвольный код. Уязвимости затрагивают широкий спектр видеокарт Nvidia, включая линейки GeForce, Nvidia RTX, Quadro, Tesla и NVS.

Для устранения рисков компания рекомендовала пользователям как можно быстрее установить актуальные версии драйверов. В Nvidia уточнили, что для Windows все перечисленные проблемы безопасности были закрыты начиная с версии драйвера 596.36. Последним публичным релизом на данный момент остается пакет GeForce Game Ready 596.49, выпущенный 12 мая.

Отдельно Nvidia призвала корпоративных клиентов и пользователей облачных игровых сервисов обновить программное обеспечение vGPU и Cloud Gaming через официальный портал.

