RedMagic объявила дату релиза игрового планшета RedMagic Astra 2

RedMagic объявила дату релиза следующего игрового планшета RedMagic Astra 2. Это произойдёт через год после выхода предыдущей модели — в июне. В Китае планшет будет известен под названием RedMagic Tablet 5 Pro.

Пока компания не раскрыла технические характеристики, но говорит, что устройство получит «десять передовых технологий».

Согласно утечкам, планшет получит экран с частотой обновления 200 Гц, процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 и аккумулятор примерно на 9000 мА·ч. Размер экрана, предположительно, останется прежним — 9-дюймовый OLED.

Официальный анонс ожидается в июне. Цена и точные характеристики станут известны позже.