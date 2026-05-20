Lords of the Fallen 2 больше не эксклюзив

* Arc Raiders обратилась за защитой к Denuvo. Нафига онлайновой игре DRM, спросите? Так речь идет не о защите от копирования. Потому что с некоторых пор Denuvo также выпускает и анти-чит. И именно ему Embark решила доверить охрану игры от нарушителей порядка. Разработчики заверили, что сделают все возможное, чтобы анти-чит никак не повлиял на производительность Arc Raiders.

* Один из самых успешных клонов Dark Souls, польский ролевой боевик Lords of the Fallen 2, должен выйти в нынешнем году, однако пользователям Steam сей факт, по идее, был по барабану. Ибо разработчик игры, компания CI Games, подписала договор о сотрудничестве с Epic Games, по которому грядущий сиквел являлся эксклюзивом (хотя и временным) для EGS. Однако согласно польскому сайту Bankier, намедни стороны разорвали соглашение по обоюдному согласию. Так что теперь Lords of the Fallen 2 должна стать доступна в Steam с самого релиза.

* Стартовал открытый бета-тест русскоязычной версии MMORPG Throne and Liberty, и теперь все желающие российские геймеры могут влиться в ряды пользователей игры. Где их ждут масштабные PvE- и PvP-ивенты, огромный бесшовный мир, мировые боссы, рейды и даже влияющие на геймплей погодные явления. Издателем игры в России является компания Astrum Entertainment.

* Оказывается, «Покемоны» настолько серьезное дело, что есть даже ученое звание Профессор Покемонов. И именно из-за нее некий 34-летний житель штата Айова подал в суд на Nintendo и Pokemon Company. Дело в том, что этот тип на отлично сдал экзамен. Однако не прошел проверку на благонадежность, ибо оказался замешан в противоправных делах. Однако истец считает, что все это фигня. У него были когда-то нелады с законом, но с той поры прошло более десяти лет. А новые нелады таковыми не оказались, ибо он был признан невиновным в деле о мелком хулиганстве. Так что теперь он хочет взыскать с японцев $341 тысячу в качестве компенсации за несправедливость.