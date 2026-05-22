Представлен игровой iQOO 15T на базе MediaTek Dimensity 9500 Monster Edition

Устройство сочетает в себе характеристики, необходимые для киберспорта, высокую автономность и улучшенную систему обработки изображений.

Дизайн и экран

iQOO 15T унаследовал визуальный стиль более премиальной модели iQOO 15 Ultra, отличаясь футуристическим оформлением блока основной камеры в стиле DECO. Устройство получило матовый корпус, устойчивый к загрязнениям и перегреву.

Смартфон оснащён 6,82-дюймовым LTPO AMOLED-экраном с разрешением 2K (3168×1440 пикселей), частотой обновления от 1 до 144 Гц и максимальной яркостью 4500 нит. Для биометрической защиты используется 3D-ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.

Аппаратная основа

Смартфон работает на базе новейшего процессора MediaTek Dimensity 9500 Monster Edition. Его дополняют суперкомпьютерный чип Q3 для обработки ресурсоёмких графических задач, до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и до 1 ТБ встроенной памяти UFS 4.1.

Устройство питается от ультратонкого аккумулятора Blue Ocean ёмкостью 8000 мА·ч – это самый ёмкий аккумулятор в текущей линейке флагманов компании. Поддерживается сверхбыстрая зарядка мощностью 100 Вт, обеспечивающая до трёх часов воспроизведения коротких видео после пяти минут подзарядки.

Камеры

Кроме того, iQOO 15T оснащён двойной основной камерой:

200 Мп – основной датчик Samsung HP5, 1/1.56″, f/1.88, OIS (CIPA 4.5);50 Мп – широкоугольный модуль Samsung JN1, 1/2.76″, f/2.0, автофокус для макросъёмки.

В отверстии по центру дисплея расположена 16-мегапиксельная фронтальная камера (GC16B3, 1/3.1″, f/2.45, AI, HDR, запись видео 1080p).

Прочее

Также стоит отметить поддержку 5G, 4G LTE, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7, GPS, NFC, Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS, а также наличие порта USB Type-C и защиту по стандартам IP68 и IP69.

Размеры устройства составляют 163,37×76,71×8,25 мм для Track Edition и 8,40 мм для Legend Edition и Qingyun. Вес – 216 граммов для Track Edition и 223 грамма для Legend Edition и Qingyun.

Сроки выхода, цвета и цена

iQOO 15T уже доступен в Китае в трёх цветах: Qingyun, Track Edition и Legend Edition.

Цена:12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ – 4099 юаней ($601)16 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ – 4499 юаней ($660)12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ – 4799 юаней ($704)16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ – 5199 юаней ($762)16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ ПЗУ – 5999 юаней ($880)