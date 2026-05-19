Новую версию 4.3 для Honkai: Star Rail покажут на стриме 22 мая

Разработчики Honkai: Star Rail анонсировали прямую трансляцию, посвящённую большому обновлению 4.3. Актёры озвучки расскажут о нововведениях и временных событиях, а также наградах.

Стрим версии 4.3 пройдёт в пятницу, 22 мая в 14:30 мск. Посмотреть эфир можно будет на Twitch или YouTube (с русскими субтитрами).

Из этого специального стрима вы узнаете о новом персонаже Мортенакс Блэйд, а также сможете ознакомиться с новой информацией и наградами версии 4.3.

Сам патч 4.3 в Honkai: Star Rail станет доступен 3 июня 2026 года. Игроки ждут вторую играбельную версию Блэйда, новую главу сюжета и временные игровые режимы.