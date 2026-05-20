Геймеры потребовали от Xbox перестать выпускать игры на PlayStation

Microsoft запустила платформу Xbox Player Voice, предназначенную для сбора обратной связи от пользователей экосистемы Xbox. Уже в первые часы после запуска наибольшую активность получили обсуждения, связанные с эксклюзивами, обратной совместимостью и моделью онлайн-сервисов, сообщает DTF.

Самой популярной темой среди пользователей стала просьба сохранить крупные игровые франшизы в статусе эксклюзивов Xbox. Дискуссия усилилась на фоне решения Sony отказаться от выпуска сюжетных игр PlayStation на ПК. Часть аудитории считает, что Microsoft не должна переносить ключевые проекты на конкурирующие платформы, поскольку именно эксклюзивы долгое время оставались важной частью бренда Xbox.

В то же время внутри игрового сообщества мнения разделились. Некоторые пользователи раскритиковали инициативу, отметив, что игрокам было бы выгоднее добиваться улучшений сервисов, а не ограничений для пользователей других платформ.

В числе наиболее востребованных предложений также оказались развитие обратной совместимости и отказ от платного доступа к мультиплееру. Пользователи поддержали идею семейного тарифа Xbox Game Pass, а также сохранение дисковода в будущей консоли Project Helix.

Отдельное обсуждение вызвала возможная версия Forza Horizon 6 для PlayStation 5. Некоторые фанаты Xbox выступили против выхода игры на платформе Sony, а часть аудитории и вовсе впервые узнала о планах релиза на консоли Sony до конца 2026 года.

