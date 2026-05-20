Конференция разработчиков игр КРИ возвращается после многолетнего перерыва

26 июня 2026 года на площадке Московского кластера видеоигр и анимации пройдет Конференция разработчиков игр (КРИ).

КРИ - одно из старейших профессиональных мероприятий российской игровой индустрии. С 2003 по 2013 годы конференция ежегодно проводилась в Москве и в период расцвета отечественного геймдева считалась одной из главных площадок для разработчиков, издателей и профильных специалистов. После многолетнего перерыва событие возвращается в обновленном формате.

В программе заявлены выступления представителей игровой индустрии, обсуждения актуальных для рынка тем, встречи с издателями, инвесторами и технологическими партнерами, а также шоукейс российских игровых проектов. На площадке будут представлены брендированные стенды студий и разработчиков.

Организаторами мероприятия выступают ИГРОПРОМ и Московский кластер видеоигр и анимации в партнерстве с Агентством креативных индустрий Москвы. Конференция пройдет в рамках программы "ИГРОПРОМ без границ: год индустрии видеоигр 2026" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Ранее сообщалось о проведении фестиваля российско-корейской игровой культуры, посвященного взаимодействию двух индустрий и обмену опытом между разработчиками двух стран. На этом фоне возвращение КРИ выглядит продолжением курса на расширение профессиональной инфраструктуры отечественного геймдева.