В европейских магазинах стартовал предзаказ на Grand Theft Auto VI

В европейских магазинах неожиданно стартовал предзаказ на Grand Theft Auto VI по цене €69,90 за консольные версии, что оказалось ниже ожиданий многих аналитиков и геймеров. Итальянский ритейлер Showgame первым открыл приём заказов на издания для PlayStation 5 и Xbox Series X, причём стоимость оказалась заметно скромнее привычных €79,99 для крупных релизов последних лет. Несмотря на то что официальные цифровые площадки вроде PlayStation Store пока не активировали предзаказ, появление карточек с возможностью бронирования может сигнализировать о скором старте продаж у других ритейлеров. Дата доставки, указанная в товаре — 19 ноября 2026 года, соответствует ранее объявленному сроку главой Take-Two, что снижает вероятность очередного переноса.

Grand Theft Auto VI станет первой полноценной новой частью культовой серии после GTA V, вышедшей ещё в 2013 году. События развернутся в Вайс-Сити — вымышленном аналоге Майами — и его окрестностях. Главными героями выступят Люсия Каминос и её партнёр Джейсон Дювал, причём Люсия впервые в основной серии станет женщиной-протагонистом. Игре присвоен рейтинг 18+. Возможно, что более низкая цена по сравнению с другими AAA-проектами связана с желанием издателя привлечь максимальную аудиторию на старте, однако пока эти детали остаются на уровне предположений.