Как скрафтить биосканер в Subnautica 2: гайд

Биосканер — важный апгрейд в Subnautica 2, позволяющий открывать новые биомоды для прокачки персонажа. Но открывается он далеко не сразу. Портал PC Gamer рассказал, как найти рецепт биосканера и что нужно для его создания.

Для того, чтобы найти рецепт биосканера, игроку нужно добраться до руин «Цикады», где по сюжету находится черный ящик Исо; 130 градусов на юго-восток от базы на инопланетных руинах, расстояние 500 метров. Если у вас пока нет цели по поиску черного ящика, то может показаться, что вы просто плывете в бездну — но не останавливайтесь, и вскоре найдете обломки «Цикады».

Прибыв к обломкам, вы можете попасть внутрь через открытый люк на востоке. После этого:

Почините сломанную дверь ремонтным инструментом Пройдите через комнату впереди и сверните налево в каюту, где ждет черный ящик — там же заберите рецепт фотоэлектрического зарядника для «Головастика» Проплывите вниз через желоб в углу комнаты Проплывите через квадратную дыру в стене из обломков Просканируйте биосканер рядом со сломанной дверью в конце комнаты

Тут же можно починить дверь, чтобы выплыть наружу через дно, но гораздо проще будет вернуться к «Головастику» тем же путем.

Поскольку биосканер является апгрейдом стандартного сканера, нужно вернуться на базу к станции для модификаций. Рецепт потребует 2 титана, 2 селестина и 2 меди. А для того, чтобы скрафтить непосредственно апгрейд, понадобится базовый сканер, 2 эмалированных стекла и 3 проводниковых кристалла.

Отличие биосканера в том, что он позволяет открывать новые биомоды, сканируя морскую жизнь. Да, даже левиафана-коллекционера.