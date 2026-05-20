Пользователи раскритиковали новое повышение цен на PS Plus

Sony объявила о повышении стоимости базового тарифа подписки PlayStation Plus Essential в ряде регионов. Новые цены вступят в силу с 20 мая и затронут прежде всего новых пользователей сервиса, говорится на странице PlayStation в соцсети X (ранее Twitter).

Согласно обновленным тарифам, стоимость месячной подписки увеличится с $10 до $11, а трехмесячной — с $25 до $28. В странах Европы цены составят €10 и €28 соответственно.

В компании уточнили, что действующие подписчики сохранят прежние условия до окончания текущего периода подписки. Исключение сделано для пользователей из Турции и Индии, для пользователей которых повышение цен коснется всей аудитории вне зависимости от даты оформления подписки. Примечательно, что многие пользователи из России используют турецкие и индийские аккаунты из-за невозможности покупать игры и подписку на российском.

В Sony объяснили пересмотр тарифов «текущими рыночными условиями», однако полный перечень регионов, где вступят в силу новые цены, раскрыт не был. Компания также не уточнила, планируется ли изменение стоимости других уровней PS Plus.

Это уже не первое повышение цен продукции Sony за последнее время. В апреле компания увеличила стоимость консоли PlayStation 5, объяснив решение инфляцией и изменением экономической ситуации. В 2025 году Sony также пересмотрела цены на PS Plus в Канаде от 15% до 22% в зависимости от тарифа.

Решение вызвало негативную реакцию среди геймеров в соцсетях. Игроки раскритиковали компанию за последовательное повышение цен на оборудование и сервисы на фоне отсутствия заметных изменений в качестве сервиса.

