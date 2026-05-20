На Linux появились технологии NVIDIA Reflex и AMD Anti-Lag 2

Новый проект с открытым исходным кодом Low_Latency_Layer внедряет технологии NVIDIA Reflex и AMD Anti-Lag 2 на видеокартах под управлением операционных систем на ядре Linux.

Первый релиз low_latency_layer v0.1.0 стал доступен 17 мая 2026 года. Он сокращает время между нажатием кнопки мыши, обработкой данных процессором, рендерингом на видеокарте и выводом изображения на экран.

Технология не увеличивает FPS, а оптимизирует синхронизацию CPU и GPU. Чем меньше кадров накапливается в очереди рендеринга, тем быстрее отображаются актуальные действия игрока. Слой реализует аппаратно-независимую поддержку расширений Vulkan VK_NV_low_latency2 и AMD VK_AMD_anti_lag. По умолчанию используется AMD Anti-Lag, но через переменную окружения можно переключиться на режим NVIDIA.

Для игр через Proton используется DXVK-NVAPI, который перенаправляет вызовы NVIDIA Reflex из Windows-игр в Linux через DXVK и VKD3D-Proton. Это позволяет использовать Reflex даже на видеокартах AMD и Intel. В некоторых случаях слой может определять систему как NVIDIA GPU для активации Reflex.

Авторы протестировали low_latency_layer v0.1.0 на ПК с Radeon RX 7900 XTX и Ryzen 7 9800X3D в Counter-Strike 2, Cyberpunk 2077, Overwatch 2 и Marvel Rivals. По их словам, задержка в Linux оказалась сопоставимой с Windows, а в Counter-Strike 2 – даже ниже.

Проект пока находится на ранней стадии. Требуется ручная настройка, возможны проблемы совместимости с отдельными играми и драйверами. Тем не менее low_latency_layer может стать альтернативой NVIDIA Reflex для Linux-систем на AMD и Intel.