В мае в Game Pass добавят Forza Horizon 6, Remnant 2, The Outer Worlds и другие игры

Компания Microsoft по традиции раскрыла список игр, которые пополнят библиотеку Xbox Game Pass во второй половине мая 2026 года.

Главными новинками месяца станут гонка Forza Horizon 6, экшен Remnant 2, кооперативная головоломка Escape Simulator и ролевая игра The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition.

Какие игры добавят в Game Pass в конце мая 2026 года

  • Forza Horizon 6 — 19 мая;
  • My Friend Peppa Pig — 20 мая;
  • Remnant 2 — 20 мая;
  • Luna Abyss — 21 мая;
  • Escape Simulator — 26 мая;
  • Echo Generation 2 — 27 мая;
  • The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition — 27 мая;
  • Crashout Crew — 28 мая;
  • Kabuto Park — 28 мая;
  • Final Fantasy 6 — 2 июня;
  • Jurassic World Evolution 3 — 2 июня.

Уже 31 мая из Game Pass также пропадут:

  • Against the Storm
  • Crypt Custodian
  • Metaphor: ReFantazio
  • Persona 4 Golden
  • Spray Paint Simulator.