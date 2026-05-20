14 мая в Steam Early Access вышла Deadhaus Sonata. Игру анонсировали в октябре 2018-го, а до версии 1.0 ей еще по меньшей мере полтора года. Удивляться не стоит — над проектом трудится Apocalypse Studios, которой руководит Денис Дайак (Denis Dyack).

Дайак известен в качестве одного из лидеров Silicon Knights — студии, ответственной за Blood Omen: Legacy of Kain, культовый эксклюзив GameCube Eternal Darkness: Sanity’s Requiem и Too Human. Deadhaus Sonata, сменившая за 8 лет несколько движков, имеет все шансы обойти Too Human и отнять титул главного долгостроя Дайака.

В Deadhaus Sonata мы оказываемся в мрачном готическом мире, вдохновленном и Legacy of Kain, и Лавкрафтом, и action/RPG-натурой Too Human. Играя вампиром (обещают и другие классы вроде лича и банши — всего 7 штук), мы посещаем разнообразные локации, подземелья и свое логово, собирая информацию об этом мире и сражаясь с противниками.

Deadhaus Sonata не умеет произвести благоприятное первое впечатление и — как часто это бывает с очень ранним «ранним доступом» — не всегда дает понять, что от тебя хотят. То, что сейчас происходит, — это так и задумано, или игрок сделал что-то не так? Со временем Deadhaus Sonata разгоняется: мы собираем карты таро, получаем новые умения и элементы экипировки. В дополнение к базовому удару появляется возможность выпить вражескую кровь (как по старинке, так и дистанционно, левитируя на высоте в пару метров), размашистый круговой удар, ядовитая ловушка и т. п.

Враги не отличаются разнообразием, но не стесняются нападать толпами по десять человек — в результате и без того работающая при 30—40 кадрах/с игра может призадуматься еще сильнее. Анимации, очевидно, долго будут «причесывать», однако уже сейчас наш подопечный способен лихо разить и добивать противников.

Хотя за ранний доступ просят ₽710, в день «полноценного» релиза Deadhaus Sonata перейдет на f2p-рельсы (с платными косметическими предметами). Она рассчитана на кооперативное прохождение одних и тех же локаций снова и снова, но по ранней версии об этом судить сложно.

Впрочем, Apocalypse Studios уверяет, что пользователи со временем смогут создавать собственные предметы, подземелья, кампании и города. Потенциал у проекта огромный — были бы желающие всем этим заниматься. Вдобавок Дайак обещает несколько «революционных» систем — их-то и нужно в первую очередь отладить за время Early Access. Среди явных недостатков Deadhaus Sonata — производительность, сырая графика и анимации, интерфейс, вызывающий вопросы баланс и отсутствие русского языка. Обращу внимание на последнее: мир игры претендует на глубину, что подкреплено обилием информационных текстов (авторы выкладывают их и прямо в Steam). В вашем логове вы сразу после обучения найдете несколько аудиодневников суммарной длительностью в десятки минут! При этом многие озвученные сообщения либо сопровождаются очень лаконичными текстами, либо не сопровождаются вообще ничем.