Lenovo выпустила первый игровой смартфон за 3 года

Прервав трёхлетнее молчание в сегменте смартфонов Lenovo выпустила Legion Y70 (2026) – игровой аппарат с акцентом на автономность и производительность экрана, при этом заметно доступнее большинства флагманов.

Экран

6,82-дюймовая LTPO OLED-матрица BOE Q10 с разрешением Quad HD+ (3168×1440, 510 ppi) и соотношением сторон 19,8:9. Частота обновления адаптивная – от 1 до 144 Гц. Поддерживается DC Dimming (без ШИМ-мерцания), глубина цвета – 10 бит. Яркость – до 7000 нит.

Аппаратная основа

«Сердцем» Lenovo Legion Y70 (2026) стал чип Snapdragon 8 Gen 5 (3 нм): два ядра по 3,8 ГГц и шесть по 3,32 ГГц, GPU Adreno 829. Оперативная память – LPDDR5X Ultra (12 или 16 ГБ), хранилище – UFS 4.1 (256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ). А вот слот для карт памяти добавить забыли.

Аккумулятор и зарядка

Главный козырь Lenovo Legion Y70 (2026) – батарея на 8000 мА·ч. Зарядка проводная, 90 Вт через USB Type-C.

Беспроводной зарядки нет, зато есть bypass-режим – это когда питание идёт напрямую с адаптера в процессор, минуя аккумулятор. Батарея не греется, меньше деградирует, а производительность остаётся стабильной даже в долгих игровых сессиях под зарядкой.

Камеры

Основная камера:

Главный датчик на 50 Мп, сенсор Sony Lytia 710 (f/1.88, 1/1.56″, 1 мкм), OIS, автофокус;Широкоугольный модуль на 8 Мп (f/2.2, 1/4″, 1.12 мкм), автофокус.

Фронтальная камера получила разрешение 32 Мп (f/2.2) и расположена в вырезе по центру экрана.

Корпус

Корпус выдерживает падения с 1,8 м и температурный диапазон от −20 до +60 °C по стандарту GJB 150A-2009 (китайский аналог MIL-STD-810H). Водо- и пылезащита – сразу три сертификата: IP66, IP68 и IP69. Размеры смартфона составляют 163.96×77.32×8.29 мм, а вес – 224 грамма.

Прошивка и ИИ

Работает Lenovo Legion Y70 (2026) на Android с оболочкой ZUXOS. Есть встроенные ИИ-функции: при шеринге файлов система анализирует контент и предлагает подходящего получателя и приложение. В игровом режиме доступны контекстные ИИ-подсказки.

Прочее

Поддерживается связь 2G/3G/4G/5G, два слота nano-SIM, до двух активных e-SIM, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, NFC. Есть стереодинамики.

Цены и дата выхода

Продажи Lenovo Legion Y70 (2026) стартуют 9 июня в белом и чёрном цветах:

12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ – 3 099 ¥ (~$427);16 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ – 3 699 ¥ (~$510);16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ – 4 099 ¥ (~$565);16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ ПЗУ – 4 899 ¥ (~$675).