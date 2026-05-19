"Байкал Электроникс" выпустит ИИ-чипы

Компания «Байкал Электроникс» планирует в 2029-2030 годах выпустить два специализированных ИИ-процессора – Baikal-AI-E1000 и Baikal-AI-D1000. Особенностью линейки станет поддержка экосистемы Nvidia CUDA, что сделает их первыми российскими ИИ-чипами, совместимыми с программами и скриптами, созданными для решений Nvidia. Об этом, как пишет CNews, генеральный директор «Байкал Электроникс» Андрей Евдокимов сообщил на ЦИПР 2026.

По словам Евдокимова, Baikal-AI-E1000 ориентирован на периферийные устройства и рассматривается как аналог Nvidia Jetson Orin NX. Энергопотребление процессора не превысит 30 Вт, а его частота составит до 2 ГГц. Для этого чипа уже создано работающее GPGPU-ядро на FPGA.

Второй продукт – Baikal-AI-D1000 – представляет собой серверный графический ускоритель, ориентированный на уровень Nvidia L40S. Заявленная производительность составит до 1000 TFLOPS при fp8 и 500 TFLOPS при fp16, а объем видеопамяти достигнет 48-64 ГБ. Предполагаемая стоимость устройства оценивается в $10 тыс.

В компании рассчитывают, что к моменту выхода линейки смогут предложить полноценный программно-аппаратный комплекс для суверенных ИИ-дата-центров. Разработки планируется использовать в промышленности, финансах, транспорте, связи и других отраслях.

