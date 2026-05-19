Huawei представила 4K-монитор с «бумажным» экраном

Huawei представила 4K-монитор Qingyun M273U, одной из ключевых особенностей которого стало фирменное покрытие PaperMatte, которое снижает блики и повышает комфорт при длительной работе за экраном. Об этом сообщает Huawei Central.

© Газета.Ru

Новинка получила 27-дюймовую IPS-матрицу с разрешением 3840х2160 пикселей и частотой обновления 160 Гц. Максимальная яркость достигает 450 нит, а цветовой охват составляет 100% пространства sRGB и 95% DCI-P3.

Монитор прошел сертификацию TUV Rheinland за низкий уровень синего света и отсутствие мерцания. По заявлению компании, версия PaperMatte обеспечивает более «бумажное» отображение изображения за счет матового покрытия, уменьшающего отражения и нагрузку на глаза.

Модификация PaperMatte также получила дополнительные функции по сравнению со стандартной моделью. В их числе режим электронной книги, встроенная акустическая система мощностью 26 Вт и расширенный набор интерфейсов. Помимо HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4 устройство оснащено разъемом USB-C с поддержкой DisplayPort Alt Mode и зарядки мощностью до 100 Вт.

Обе версии монитора поддерживают режимы «картинка в картинке» и разделение экрана при подключении сразу двух источников сигнала.

Стоимость и сроки начала продаж Qingyun M273U компания объявит позднее.

Ранее мини-планшет Huawei с OLED-экраном оценили в 50 тыс. руб.