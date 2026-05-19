Ryzen 7, 16 ГБ ОЗУ и SSD на 1 ТБ: Machenike выпустила ПК Mini GTR

Machenike начала приём предзаказов на новый мини-ПК Mini GTR. Цена — 3999 юаней (примерно 586 долларов). За эти деньги покупатель получает небольшой ПК с процессором AMD Ryzen 7 8745H, 16 гигабайтами оперативной памяти DDR5 и SSD на 1 терабайт.

Размеры компьютера — 128×128×41,3 мм. Он занимает всего 0,67 литра пространства и весит около 650 граммов.

Процессор Ryzen 7 8745H имеет 8 вычислительных ядер и 16 потоков. Максимальная частота — до 4,9 ГГц. За графику отвечает встроенная видеокарта Radeon 780M.

Память и накопитель не впаяны в плату, поэтому их можно заменить: есть два слота для DDR5 ОЗУ и два разъёма M.2 для SSD. Охлаждение рассчитано на стабильную работу процессора при мощности 65 Вт.

Среди разъёмов: шесть портов USB‑A, один USB4 (до 40 Гбит/с), HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, сетевой порт на 2,5 Гбит/с, а также Wi‑Fi 6 и Bluetooth 5.3.