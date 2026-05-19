Sony перестанет выпускать одиночные игры PlayStation на ПК

Журналист издания Bloomberg Джейсон Шрайер рассказал о важных изменениях в игровом подразделении компании Sony. По его данным, отдел PlayStation отказывается от выпуска своих одиночных игр на ПК, о чём сообщил глава внутренних студий Sony Герман Хульст.

Информация об этом появилась ещё в начале марта — теперь же руководство PlayStation сообщило об этом сотрудникам на внутреннем собрании. При этом ситуация не затронет сетевые игры Sony: будущие мультиплеерные проекты компании будут и дальше выходить на ПК, чтобы собрать вокруг себя как можно бо́льшую аудиторию.

Таким образом, недавние эксклюзивы PlayStation останутся доступными на PS5 — шутер Saros, экшен Ghost of Yotei, будущий «Росомаха» и экшен Intergalactic: The Heretic Prophecy от авторов The Last of Us не выйдут на ПК в обозримом будущем. По данным СМИ, это решение связано из-за возможно вреда бренду Sony со стороны Microsoft и её новой консоли Xbox, которая будет плотно интегрирована с операционной системой Windows и в теории могла бы запускать ПК-порты PlayStation.