Red Magic показала игровую мышь

Red Magic анонсировала игровую мышь. Верхняя часть корпуса сделана из карбона, а основание — из магниево-алюминиевого сплава. Благодаря чему мышь весит всего 49 граммов и даже не имеет отверстий. Производитель утверждает, что она выдерживает давление до 100 кг.

Мышь симметричная, но лучше подходит для правшей с крупной ладонью. Внутри стоит сенсор PixArt PAW3950 с разрешением до 30 000 точек на дюйм, скорость отслеживания — 750 дюймов в секунду, ускорение — 50G. Переключатели оптические, рассчитаны на 100 миллионов нажатий. Подключить можно по Bluetooth, через 2,4 ГГц адаптер или проводом. В проводном режиме и через «свисток» поддерживается частота опроса 8 кГц.

Аккумулятор на 306 мАч. Точное время работы не уточняется, но минута от сети даёт 10 часов игры.

В Китае мышь поступит в продажу в июне. Обычная цена — 1 299 юаней (около 13 500 рублей), на старте — 999 юаней (примерно 10 500 рублей). Когда мышь появится в других странах, пока не сообщается.