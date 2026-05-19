Diablo 4 снова сломали

* Любят игроки в Diablo 4 ломать Diablo 4. Вот и с выходом дополнения Lord of Hatred в игре появилась возможность кастомизировать подземелья, одним из следствий чего стала опция респавна гоблинов с сокровищами (treasure goblin). Один игрок показал видео, в котором умудрился зареспавнить в одном подземелье 2401 гоблина. В результате сокровищ оказалось столько много, что игра начала глючить и удалять эти самые сокровища… Хотя, может, это был не глюк, а защита от жадности?

* Недолго пацифисты праздновали победу над насилием в Subnautica 2 – росно столько, сколько понадобилось моддерам, чтобы выпустить модификацию, позволяющую убивать кого угодно. Поскольку еще одной проблемой для любителей кровопролития в игре было отсутствие соответствующего оружия, моддер превратил в инструмент для убийства мультитул. В общем, добро пожаловать в зло. С которым разработчики попытались бороться, но предсказуемо проиграли.