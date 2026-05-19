Virtuos хочет портировать GTA V и Red Dead Redemption 2 на Nintendo Switch 2

Технический директор Virtuos Энди Фонг заявил, что студия заинтересована в переносе Grand Theft Auto V и Red Dead Redemption 2 на консоль Nintendo Switch 2. Об этом говорится в публикации Pocket Tactics в честь 15-летия L.A. Noire.

По словам Фонга, его команда рассматривает подобные проекты как перспективное направление развития, учитывая высокий спрос на крупные AAA-проекты в портативном формате.

Для Virtuos сотрудничество с Rockstar Games не стало бы новым опытом. Ранее компания участвовала в адаптации L.A. Noire для PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch. Кроме того, студия занималась переносом на гибридную консоль Nintendo таких проектов, как XCOM 2 и The Outer Worlds.

Интерес к возможным портам объясняется коммерческим потенциалом франшиз Rockstar. По последним данным, продажи Grand Theft Auto V превысили 225 млн копий, а Red Dead Redemption 2 разошлась тиражом более 82 млн экземпляров. Выход игр на Nintendo Switch 2 мог бы обеспечить дополнительный рост продаж за счет аудитории портативных устройств.

