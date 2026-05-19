CD Projekt продолжает работать над мультиплеерным «Ведьмаком»

* CD Projekt продолжает работать над мультиплеерным вбоквелом «Ведьмака», известном как Project Sirius. И теперь стало известно, что для проекта подобрали главного сценариста – им стал Кван Пернг. Девелопер, само собой, имеет богатый опыт работы – ранее он трудился над дополнениями The Final Shape для Destiny 2 и End of Dragons для Guild Wars 2.

* Полагаем, все вы в курсе, что на PlayStation просто так в мультиплеер не погонять – необходимо оформлять подписку PlayStation+. За деньги, вестимо. Так вот, Sony взяла за моду повышать цены на эту самую подписку. В 2023 году одно повышение уже произошло – на 35%. После чего корпорация объявила, что то повышение практически никак на количество подписчиков не сказалось. Поэтому неудивительно, что теперь последует еще одно подорожание – начиная с 20 мая, за подписку придется платить 11 долларов/10 евро/8 фунтов. Правда, те, кто имеет действующую подписку, продолжат ею пользоваться по старой цене – за исключением игроков в Индии и Турции, которым придется доплачивать до новой цены.