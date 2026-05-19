Инсайдер поделился информацией о грядущем субфлагмане Redmi K100

Redmi K100 должны показать в четвёртом квартале, но в Сети то тут, то там появляются подробности о смартфоне. Информацией поделился Digital Chat Station.

Согласно утечке, Redmi K100 оснастят плоским 6,59-дюймовым экраном с разрешением 1,5K. В качестве процессора будет использоваться Snapdragon 8 Elite Gen 5. А вот новый Snapdragon 8 Elite Gen 6, похоже, достанется более дорогому Redmi K100 Pro Max.

Основной сенсор камеры будет на 200 мегапикселей в паре с телеобъективом. Ёмкость батареи составит 8000 мА·ч, поддерживается быстрая проводная зарядка на 100 Вт и беспроводная зарядка. Также ожидаются защита от воды и пыли по стандартам IP68/IP69, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев и стереодинамики.

Релиз в Китае ожидается в октябре 2026 года, мировые версии — в начале 2027-го.