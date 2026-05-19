Каким получился флагман Xiaomi 17 Ultra: топовое "железо", но есть нюанс

Каждый год Xiaomi выпускает флагман с приставкой Ultra - и каждый год нас уверяют, что именно эта модель наконец-то перевернет наше представление о мобильной фотографии. Xiaomi 17 Ultra действительно не просто "обновленный 15 Ultra" . Тут и правда есть существенные изменения камер. Главный сенсор получил новую технологию LOFIC (Lateral Overflow Integration Capacitor), обеспечивающую принципиально иной динамический диапазон. Телеобъектив обзавелся вариофокальной системой с плавным зумом от 3,2 до 4,3x. И все это - в коллаборации с Leica, компанией имеющую безупречную репутацию в мире фотографии. Так что в этот раз мы были вправе ожидать не просто "хороший смартфон", а бескомпромиссный камерофон. Так ли это? Читайте в нашем обзоре.

© Российская Газета

Конструкция и дизайн

Когда берешь Xiaomi 17 Ultra в руки в первый раз, то думаешь: "Это они серьезно". 162,9 × 77,6 × 8,3-8,5 мм, от 218 до 230 граммов в зависимости от версии - смартфон получился крупный и тяжелый. Для сравнения: iPhone 17 Pro Max по габаритам примерно такой же, но там нет огромного кругового блока камер, который у Xiaomi занимает почти всю ширину корпуса. Эта порядком надоевшая "шайба" - визитная карточка серии Ultra уже несколько поколений, а также многих китайских конкурентов Xiaomi. Одной рукой смартфоном пользоваться можно, но это напоминает упражнение на ловкость пальцев. Плоские грани помогают хвату, однако ширина почти 78 мм и массивная камера сзади быстро объясняют, почему слово Ultra в названии написано не для красоты.

Спереди стекло Shield Glass 3.0, рамка алюминиевая, задняя панель выполнена из стекловолоконного композита или материала под экокожу. Стекловолокно меньше собирает отпечатки, а экокожа приятнее в руке. Цвета - черный, белый и зеленый. Класс защиты IP68/IP69 - смартфон не боится ни дождя, ни случайного падения в лужу, ни струй воды под давлением. Есть, впрочем, и реальные претензии к эргономике. Круглый блок камер расположен почти по центру корпуса - объективы иногда перекрываются пальцами во время съемки, а еще защитное стекло камеры регулярно заляпывается пальцами. Слота microSD нет - только два Nano-SIM плюс eSIM. Это уже почти норма для флагманов, но напомним, что 8K-видео занимает место в накопителе со скоростью схода снежной лавины.

Производительность

Xiaomi 17 Ultra работает на Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 - это передний край мобильного чипостроения на сегодняшний день. Техпроцесс - 3 нм, конфигурация ядер: 2 высокопроизводительных ядра Oryon V3 Phoenix L с частотой 4,6 ГГц и 6 ядер Phoenix M с частотой 3,62 ГГц. Графический ускоритель - Adreno 840. Оперативная память - 16 ГБ LPDDR5X (это самый быстрый стандарт ОЗУ на 2025-2026 годы), накопитель - UFS 4.1 на 512 ГБ или 1 ТБ.

Что это означает на практике? В бенчмарке AnTuTu v11 аппарат набрал 3 752 558 баллов - результат на уровне лучших флагманов текущего поколения. А вот в тесте CPU Throttling Test (30 минут под нагрузкой 50 потоков) средняя деградация производительности составила целых 47%. В Wild Life Stress Test параметр "устойчивость" всего 58,7%. И это уже прямое следствие менее эффективной системы теплоотвода, чем у конкурентов. Нагрев ощущается уже после 10 минут активной нагрузки. OnePlus 15 с аналогичным процессором в CPU Throttling Test терял всего 22%, а "устойчивость" в Wild Life Extreme Stress Test была 74,2%.

В повседневной жизни интерфейс работает безупречно - плавно, без малейших лагов. Приложения открываются мгновенно, переключение задач не вызывает видимых задержек. Genshin Impact, PUBG Mobile, Call of Duty: Mobile и другие топовые игры идут на максимальных настройках без нареканий. Но при длительных игровых сессиях (более 30 минут) начинается троттлинг - смартфон снижает частоты, чтобы не перегреться. Корпус ощутимо нагревается. Игровое программное обеспечение Game Turbo функционально небогато. В общем, если вам нужен игровой смартфон для длительных игровых сессий - есть варианты и лучше, и дешевле. В остальном, в том что касается "железа" Xiaomi 17 Ultra - топ.

Экран и звук

Экран - 6,9-дюймовый LTPO AMOLED с разрешением 2608 × 1200 точек, плотностью 416 ppi и динамической частотой 1-120 Гц. LTPO - это когда экран снижает частоту обновления на статичной картинке и экономит заряд. Заявленная пиковая яркость - 3500 нит. На улице читаемость хорошая, по крайней мере на солнце Средней полосы России проблем нет.

Поддерживаются модные стандарты Dolby Vision, HDR Vivid и HDR10+, есть ШИМ-затемнение до 2160 Гц, а технология экрана HyperRGB улучшает четкость текста по сравнению с классическими экранами PenTile-субпикселями. Цвета можно сделать естественными или насыщенными. Звук - стерео, громкий; разъема 3,5 мм нет, зато по Bluetooth поддерживаются aptX HD, aptX Adaptive, LDAC, LHDC 5.0 и другие модные кодеки. Для видео и игр хватает динамиков, а аудиофилы получат хороший звук с качественными беспроводными наушниками.

Программная платформа

Смартфон работает на Android 16 с фирменной оболочкой HyperOS 3. Есть четыре года обновлений ПО, включая версии Android и патчи безопасности; это нормально, но Samsung и Google уже приучили нас к более длинным циклам. HyperOS - оболочка не для поклонников "чистого Android", а для тех, кто любит настраивать все под себя: сетку, анимации, иконки, плавающие окна, игровой режим, системные сценарии и пр. Предустановленного "мусора" в это раз было немного, и он удаляется без проблем.

Из полезного отметим поддержку основных ИИ-фишек: есть Circle to Search, AI Erase Pro, разрешение изображения, поиск по галерее текстом, AI Writing, перевод речи и интеграция с Gemini (ИИ-ассистент Google). Это все полезные рабочие инструменты: убрать объект с фото, найти снимок по описанию, поправить текст. Есть возможность передачи файлов и трансляции экрана на устройства Apple.

Аккумулятор, зарядка, автономность

В глобальной версии аккумулятор на 6000 мА·ч. Кремний-углеродная технология позволила увеличить емкость аккумулятора без превращения корпуса в пауэрбанк, хотя 220 г в руке все равно ощущаются. В реальной жизни это полный день с запасом, а при умеренной нагрузке - примерно полтора дня. Если активно снимать, играть и пользоваться навигацией, зарядка к вечеру пригодится. Проводная зарядка - 90 Вт, беспроводная - 50 Вт, обратная проводная - 22,5 Вт, обратная беспроводная - 10 Вт. Полная зарядка - примерно 50 минут по проводу. У нас на тесте была европейская версия без комплектного зарядного устройства. Но его наличие или отсутствие зависит от того, на какой рынок смартфон поставляется.

Камеры

И вот мы подошли к камерам - главной причине, по которой Xiaomi 17 Ultra стоит рассматривать как потенциальную покупку. Система камер сделана совместно с Leica: есть профили Leica Vibrant и Leica Authentic, ручной режим, RAW, 50 Мп для основного модуля и 200 Мп для телевика. Приложение очень богатое, местами перегруженное: любителям настроек понравится, поклонникам одной кнопки "сделать красиво" придется привыкать.

Основная камера - 50 Мп, сенсор Light Hunter 1050L/OV50X формата 1 дюйм, f/1.7, 23 мм, пиксель 1,6 мкм, Dual Pixel PDAF и OIS. Архитектура LOFIC нужна для расширенного динамического диапазона: человеческим языком - камера лучше удерживает ярко освещенные объекты и темные тени в одном кадре, не превращая снимок в набор пересветов и черных провалов.

Телевик - 200 Мп Samsung ISOCELL HPE, 1/1,4 дюйма, f/2.4-f/3.0, 75-100 мм, OIS, PDAF и непрерывный оптический зум 3,2-4,3× (75-100 мм). Это редкая конструкция. Не цифровое "приблизим и дорисуем с помощью ИИ", а физическое изменение фокусного расстояния. Ультраширик - 50 Мп Samsung JN5, 1/2,76 дюйма, f/2.2, 14 мм, угол 115°, автофокус и макро; фронтальная камера - 50 Мп, f/2.2, с автофокусом.

Днем основной модуль снимает очень уверенно: высокая детализация, широкий динамический диапазон, спокойный баланс белого. Автоматика отлично работает в самых сложных условиях, с серым небом, с пересветом, в условиях недостатка света, где многие смартфоны уходят либо в синеву, либо в зелень, либо начинают "мылить" картинку. Интересно, что полноразмерные кадры в 50 Мп выглядят четче и ярче, чем стандартные 12,5 Мп. Это реально редкость. Обычно стандартный размер кадров в смартфонах выглядит выигрышнее максимального. В общем, камера очень сильная.

Ночью дюймовый сенсор показывает, зачем он вообще нужен. Высокая детализация без чрезмерной цифровой резкости, контролируемый шум и хороший баланс светов и теней. Смартфон не пытается любой ценой сделать ночь днем, и это приятно: неон не выгорает, тени не превращаются в кашу, фактуры остаются живыми.

Портреты хороши за счет крупного сенсора и телевика. Тут менее агрессивная обработка, чем у конкурентов, хотя пейзажи из-за этого могут быть менее насыщенными. Ультраширик тоже не "для галочки", а автофокус делает его пригодным и для макросъемки. Ночью он заметно слабее основного модуля, но днем вполне рабочий инструмент.

Телевик - главная "игрушка" Xiaomi 17 Ultra. Диапазон 75-100 мм удобен для портретов, деталей зданий, сцены на концерте и всего, к чему нельзя подойти ближе. Крупный 200-мегапиксельный сенсор хорошо переносит дальнейший цифровой кроп. До 10× картинка еще вполне подходящая для публикаций и личного архива.

Видео богато по цифрам: тыльные камеры пишут до 8K@30 fps, 4K до 120 fps, фронтальная - до 4K@60 fps; есть оптическая и электронная стабилизация, Dolby Vision HDR 10-bit до 4K@60 fps. 4K@60 fps дает четкую картинку с хорошим звуком. В режиме 8K@30 fps все не так нарядно, но тоже неплохо. В общем, снимать лучше в 4K.

В общем, Xiaomi 17 Ultra - великолепный фотосмартфон и "только" хороший видеосмартфон. Признаем, iPhone 17 Pro Max в части видео будет посильнее. "Философия" камер Xiaomi 17 Ultra - это упор на документальность с художественным уклоном: цвета натуральные, динамический диапазон огромный, ночные снимки атмосферные. При этом все необходимые для программной обработки ИИ-опции на месте, но в Xiaomi 17 Ultra это не главное.

Вердикт

Xiaomi 17 Ultra - это флагман с очень четкой идентичностью. Его главная сила - система камер с дюймовым LOFIC-сенсором в коллаборации с Leica: именно за нее стоит платить от 93 тыс. руб. и выше (дешевле мы Xiaomi 17 Ultra не нашли). Аккумулятор, экран и производительность находятся на уровне лучших флагманов 2025-2026 года. Android 16 с HyperOS 3 и четырехлетней поддержкой - нормальный горизонт владения.

Минусы: слабая для флагмана реализация системы охлаждения под длительной нагрузкой, большие габариты и вес, спорная эргономика, неидеальное 8K-видео.

Стоит ли он своих денег? Если вы покупаете его ради камеры - да, стоит. Если вам нужен игровой или максимально универсальный смартфон, смотрите на OnePlus 15. Если важна максимальная яркость экрана и крутая экосистема - возможно, Samsung Galaxy S26 Ultra будет интереснее.

В общем, Xiaomi 17 Ultra - один из лучших камерофонов на российском рынке первой половины 2026 года. При условии, что вы не планируете использовать его еще и как игровую консоль.