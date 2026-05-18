Как открыть ремонтный инструмент в Subnautica 2: гайд

Ремонтный инструмент — один из самых важных гаджетов в Subnautica 2, ведь без него не получится починить ни подводную базу, ни транспорт. Портал PC Gamer рассказал, как получить этот гаджет и какие ресурсы нужны для его создания.

Для того, чтобы открыть рецепт крафта ремонтного инструмента, нужно просканировать три фрагмента гаджета. Хорошая новость в том, что они достаточно близко к спасательной капсуле:

1-й фрагмент — на столе в базе Чапа в маленькой пещере, в 220 метрах на юго-восток на глубине 40 метров от капсулы. Проход в пещеру расположен у основания каменной колонны. NOA отправит вас туда по сюжету, чтобы найти черный ящик.

2-й фрагмент — на диване внутри затонувшего корабля прямо на юге примерно в 300 метрах от капсулы. С юга есть небольшой проход, через который можно проплыть; после этого на нижний уровень можно попасть через дыру в полу.

3-й фрагмент — на полу рядом с закрытой дверью в затонувшем корабле примерно на 60 градусов к северо-востоку в 380 метрах от капсулы. Попасть внутрь можно, заплыв под останки корабля.

Просканировав три фрагмента, вы откроете рецепт для крафтинга на фабрикаторе. Он потребует:

1 титановый слиток

1 набор проводов

1 простую батарею

1 серу

Ремонтный инструмент пригодится для починки транспортных средств, вроде мини-субмарины. Ее можно легко повредить, ненароком зацепив камни, поэтому инструмент всегда полезно держать под рукой. Не говоря уже об атаках враждебной фауны. Кроме того, этим инструментом можно вскрывать определенные двери.