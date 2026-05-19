Штраус Зельник подтвердил отставание разработки GTA VI на полтора года

Разработка Grand Theft Auto VI отстала на 18 месяцев, так как изначально выход игры был запланирован на май 2025 года. Об этом глава Take-Two Interactive Штраус Зельник рассказал в интервью блогеру Дэвиду Сенра на его YouTube-канале.

По словам Зельника, из-за отставания разработки вместо релиза в мае 2025 года Rockstar Games тогда представила лишь второй трейлер и назначили новую дату релиза. Ожидается, что GTA VI выйдет 19 ноября 2026 года. Новых переносов не ожидается.

В ходе беседы руководитель также вспомнил ситуацию с первой Borderlands. За два месяца до релиза студия Gearbox Software предложила полностью изменить визуальный стиль игры и попросила перенести запуск почти на год.

По словам Зельника, решение потребовало дополнительных затрат в размере $50 млн, однако впоследствии оправдало себя. Он отметил, что фирменный художественный стиль стал одним из ключевых факторов узнаваемости франшизы.

Комментируя значение серии GTA для бизнеса компании, Зельник заявил, что Take-Two владеет самой ценной интеллектуальной собственностью в индустрии развлечений. При этом глава издателя в шутку заметил, что, несмотря на отсутствие публичных данных о выручке Grand Theft Auto V, речь идет о очень большой сумме.

Ранее сообщалось, что разработчики позволят блогерам и СМИ играть в GTA VI под надзором.