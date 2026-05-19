Критики хвалят игру LEGO Batman про Бэтмена

Уже 22 мая состоится релиз LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight — новой игры про Бэтмена в стилистике LEGO. За несколько дней до релиза критики опубликовали свои обзоры по итогам полного прохождения.

Так, на агрегаторе Metacritic новика получила 84 балла из 100. Критики сходятся во мнении, что у студии TT Games получился образцовый экшен про Бэтмена с отсылками к фильмам Кристофера Нолана и трилогии Batman Arkham от Rocksteady с фирменными шутками. При этом некоторые журналисты не оценили общую репетативность игры: местами Legacy of the Dark Knight получилась слишком однообразной и простой.

Что пишут критики о LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight охватывает 86-летнее наследие Тёмного рыцаря с культовыми историями, классическими костюмами и современными сюжетными линиями. Явно вдохновляясь трилогией Arkham, игра всё же ощущается чем-то новым благодаря несложному геймплею, очаровательному юмору и увлекательным ситуациям. Лучшая LEGO-игра за многие годы, хотя и не такая революционная, как того бы хотелось. Готэм великолепен, а игровой процесс плавный и захватывающий. Это работа TT Games в их лучшем проявлении. LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight — это увлекательный комедийный опыт для всех фанатов Бэтмена со множеством отсылок к фильмам, комиксам и сериалам. Однако ей не хватает инноваций: серия игр LEGO по-прежнему следует той же формуле зоны комфорта с повторяющимися действиями. Возможно, Legacy of the Dark Knight не может похвастаться сюжетом в духе лучших произведений про Бэтмена, но это фантастическая LEGO-пародия на лучшие моменты франшизы.

Релиз LEGO Batman: Legacy of the Dark Knigh состоится уже 22 мая на ПК, PS5 и Xbox Series. Владельцы расширенного издания смогут начать игру уже вечером 18 мая.