* В Star Citizen отменили халявные полеты. Правда, только для ежегодного события DefenseCon, но все равно весьма показательно. Как заявил самый главный звездный гражданин Крис Робертс, «это было бы безответственно» приглашать в игру еще больше людей, когда уже существующие игроки регулярно сталкиваются с техническими проблемами и багами. Так что пока они не отремонтируют геймплей, халявы не будет.

* Xbox отныне надо писать не Xbox, а XBOX. Такое вот уточнение сделала новая боссиха подразделения. И уж теперь-то американская консоль наверняка попрет – Sony пора начинать паниковать. Или, наоборот, не паниковать, а хладнокровно нанести ответный удар: писать не PlayStation, а PLAYSTATION.

* Konami поблагодарила игроков из России и Беларуси за то, что они пользуются ее сервисами, а затем объявила, что начиная с 9 часов утра 15 июня прекращает предоставлять услуги этим самым игрокам. То есть нам будет больше не поиграть в онлайн Metal Gear Solid и eFootball. Даже не знаем, как на это реагировать…

* Мы уже писали о том, как многочисленные игроки набежали в Forza Horizon 6 еще до официального старта игры, приобретя премиумное издание за 120 долларов/евро. Теперь же сайт Day One раздобыл сведения, что это самое издание приобрели порядка 1.2 миллиона человек, что принесло в сумме около $140 миллионов. Наверняка кто-то скажет, что это еще один аргумент в пользу того, что Grand Theft Auto 6 должна стоить не менее сотки зеленых.