Представлен мини-ПК c 24-ядерным Core Ultra 9 290HX Plus и RTX 5080

ASUS ROG NUC 16 (2026) оснащен процессором Core Ultra семейства Arrow Lake-HX и видеокартой GeForce RTX 5080 Laptop, а также заключен в металлический корпус объёмом 3 литра.

Улучшенная система охлаждения QuietFlow и универсальная подставка делают ASUS ROG NUC 16 (2026) удобным решением для требовательных пользователей.

Производительность

Благодаря процессору Intel Core Ultra 9 290HX Plus и поддержке до 128 ГБ памяти DDR5-6400 новый ROG NUC 16 превосходит предыдущие модели по скорости работы и плавности игрового процесса.

Видеокарта GeForce RTX 5080 Laptop обеспечивает поддержку современных технологий NVIDIA, включая DLSS 4.5 с ML Super Resolution, что обеспечивает более высокую производительность и улучшенное качество изображения, а также ускоряет рендеринг и видеомонтаж вплоть до 8K.

Для задач, связанных с искусственным интеллектом, включая создание персональных агентов и запуск локальных моделей, система обеспечивает производительность до 1334 TOPS и предлагает 16 ГБ выделенной памяти GDDR7.

Охлаждение

Система охлаждения с тремя вентиляторами и двойной испарительной камерой эффективно справляется с высокими нагрузками, а отдельный радиатор для SSD снижает рабочую температуру накопителя с 72°C до 59°C по сравнению с конфигурацией без радиатора. Благодаря этому уровень шума не превышает 38 дБА даже при полной нагрузке.

Корпус

Новый ASUS ROG NUC 16 (2026) можно использовать как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Встроенный датчик автоматически определяет ориентацию корпуса и оптимизирует работу системы охлаждения. Набор интерфейсов включает Thunderbolt 4, DisplayPort 2.1, HDMI 2.1, Ethernet 2,5 ГБит/с, USB 3.2 Gen2 и USB4.

Сроки выхода и цена

ASUS ROG NUC 16 (2026) уже доступен для предзаказа. Устройство предлагается в двух цветах: Obsidian Black и Moonlight. Из-за кризиса памяти стоимость компьютера оказалась очень высокой.

Цены:

Obsidian Black – 29 999 юаней ($4420);Moonlight – 30 499 юаней ($4490).