Nvidia RTX Pro 6000 Blackwell за год подорожала на $3000

Стоимость флагманской видеокарты Nvidia RTX Pro 6000 Blackwell у ряда ретейлеров превысила $10–11 тыс., хотя на старте продаж, весной 2025 года, рекомендованная цена модели составляла $8 тыс. Об этом сообщает WCCFTech.

© Nvidia

Эксперты связывают подорожание с продолжающимся ростом спроса на высокопроизводительные решения для обучения и запуска ИИ-моделей. На фоне бума генеративного искусственного интеллекта предложения остаются ограниченными, а дефицит быстро распространился как на официальный канал продаж Nvidia, так и на розничный рынок.

В настоящее время Nvidia RTX Pro 6000 Blackwell считается самым производительным профессиональным GPU компании. Ключевой особенностью ускорителя стало наличие 96 ГБ видеопамяти стандарта GDDR7, что втрое превышает показатель потребительской GeForce RTX 5090.

Подобные флагманские решения ориентированы не на запуск современных игр, а на работу с крупными языковыми моделями, генеративным ИИ, профессиональной 3D-графикой и вычислительными задачами в дата-центрах.

Ранее Nvidia предупредила о росте себестоимости GeForce RTX 5090.