Чем полезен компактный ПК для дома

Огромные башни нужны только для тяжёлого гейминга, для остальных задач давно придумали неттопы. Тестируем мини-ПК на свежем железе Ryzen, оцениваем уровень шума под нагрузкой и ищем скрытые недостатки компактного форм-фактора.

Заменить дома большой ПК ноутбуком, будем честны, не самая хорошая идея, даже при том условии, что здоровенная башня для AAA-игр вам не нужна. Если вы работаете за столом по восемь или десять часов в день, то вам нужен большой монитор, нормальная механическая клавиатура и мышь. В итоге ноутбук из портативного устройства превращается в стационарный системный блок, обросший проводами, переходниками и донглами. Батарея в таком режиме постоянно деградирует от подключения к сети, система охлаждения ноутбука дует вам прямо в руки, а встроенный экран используется разве что для вывода окон мессенджеров.

Поставить неттоп? С ними почти всегда одна и та же история: смотришь на эту маленькую коробку и заранее готовишься к какому-нибудь подвоху. Либо там процессор уровня «браузер и не наглей», либо кулер потом орёт так, будто вы ему лично что-то плохое сделали, либо с портами беда и без хаба жить не получится.

С героем обзора интрига была примерно такой же. Потому что на бумаге всё выглядит слишком складно: Ryzen 5 7535HS, 16 ГБ памяти, SSD на 512 ГБ, компактный корпус. Главный вопрос — где у него заканчивается запас производительности и начинаются компромиссы форм-фактора. Вот это и разберём.

Внешний вид

Tecno пошла по правильному пути и не стала переизобретать формат неттопа. M1 Lite AMD — это довольно аккуратный пластиковый брусок, визуально будто бы собранный из нескольких отдельных частей. Не вытянутый, не толстый сверх меры. Аккуратный, с внешне очень приятной радиаторной решеткой под верхним импровизированном козырьком. Красиво? Красиво.

Правда, внешний вид далеко не уникальный. Всего пару лет назад, iRU уже выпускала на российском рынке неттопы в точно таком же корпусе и с точно такими же решетками вентиляции. Но, увы, разместить в них начинку сопоставимого уровня iRU не смогла — довольствоваться приходилось процессором Celeron N5105 от Intel. Тут же внутри процессор, который часто выступает в тандеме с производительными видеокартами в современных игровых ноутбуках.

Удачный ли это корпус? Вполне. Полкило веса для такого корпуса — это хорошо, потому что подключенные к нему кабели не начинают утаскивать за собой со стола сам корпус. Слишком лёгкие мини-ПК регулярно грешат этим: воткнул HDMI потолще, добавил питание и пару-тройку USB-устройств — и вот коробка живёт своей жизнью. Здесь же проблем с устойчивостью нет: и распределение веса нормальное, и ножки на любом покрытии чувствуют себя замечательно — ни намека на скольжение.

Портов… много. Одних USB-A тут шесть штук, еще есть HDMI и DisplayPort для мониторов, Type-C на передней панели, гнездо питания и сетевой порт Ethernet, он же RJ-45. А вот слота для SD-карточек в неттопе явно не хватает. Если компания целилась в творческую аудиторию, то тут, конечно, промах, потому что фотографам и всем причастным придется либо подключать камеру напрямую через USB, либо доставать хаб, в котором нужный разъем есть.

Отдельно нравится наличие Ethernet-разъема. Для обычного пользователя это, может, и не событие века, но если у вас дома поселились NAS, быстрый роутер, большой архив фото или видео, или вы регулярно гоняете тяжёлые файлы по локальной сети, то лишним такой порт точно не будет. Wi‑Fi 6, кстати, здесь тоже имеется.

С апгрейдом, правда, без сюрпризов — в плохом смысле. SSD заменить-то можно, даже вторую планку можно поставить, а вот с оперативной памятью все сложнее, потому что в неттопе используется LPDDR5, распаянная на плате. Вы не сможете купить модель на 8 ГБ сейчас, чтобы через год добавить планку до 16 ГБ. И выбор нужно делать сразу, стоя у кассы. Учитывая реалии 2026 года, аппетиты операционной системы Windows 11, прожорливость современных браузеров на движке Chromium и требования графических редакторов, брать версию с 8 ГБ можно только под самые базовые задачи. Но мы вам такого не рекомендуем — реально же будете страдать.

Что внутри?

Работает наш подопытный благодаря процессору AMD Ryzen 5 7535HS. Звучит почти солидно, выглядит в спецификациях многообещающе, однако маркетинг компании AMD славится своей любовью к запутанным индексам, в которых без бутылки не разберется даже опытный инженер.

Индекс «7» в начале означает поколение внутри нейминга AMD, цифра «5» говорит о принадлежности к среднему классу Ryzen 5, цифра «3» — архитектура Zen 3+, цифра «5» — небольшая модификация модели, а индекс «HS» намекает на то, что перед нами мобильный процессор с расширенным теплопакетом. По сути, это слегка обновленный и доведенный до ума процессор семейства Rembrandt-R. Он несет на борту 6 полноценных физических ядер, способных обрабатывать 12 потоков команд одновременно. Базовая частота составляет 3,3 ГГц, под серьезной нагрузкой умная автоматика способна разгонять отдельные ядра до 4,6 ГГц. Объем кэш-памяти третьего уровня — 16 МБ.

В спецификациях «AMD» указан тепловой пакет до 54 Вт, причём в самой прошивке BIOS тоже прописан лимит 54W. На практике в стресс-тестах Cinebench R23 процессор потребляет стабильные 45 Вт. И так сделано специально — производитель не стал душить железо и заставлять его агрессивно сбрасывать частоты при малейшем нагреве.

В бюджете до 40−45 тысяч рублей, половина позиций на маркетплейсах завалена устройствами на Intel Core i5−12450H. В многопотоке наш Ryzen обходит его примерно на 11%. Интеловский чип работает на более горячем 10-нанометровом техпроцессе, базовый TDP у него примерно тот же — 45 Вт. При этом кратковременный лимит (PL2) может подскакивать до 95 Вт, чтобы обеспечивать вас максимальной производительностью при каком-нибудь тяжелом рендеринге. Но в тесном корпусе это, конечно, беда — тарахтеть такая коробочка будет за двоих.

Игры встроенная Radeon 660M тянет так себе. Поиграть комфортно во что-то тяжелее Доты можно только на старших моделях встроенных Radeon 680M/780M, тут чудес не ждите. Видеопамять адаптер отгрызает от системной оперативки. Из плюсов — возможность аппаратного декодинга тяжеловесного кодека AV1, который отвечает за видео в высоком разрешении.

SSD, оперативная память и связь

Вскрыв корпус, слотов под память вы не обнаружите. Микросхемы LPDDR5 намертво впаяны в текстолит. Установлены модули от «Micron» (MT62F1G32D2DS-026 WT), они пашут на эффективной частоте 6400 MT/s. «Micron» делает отличные вещи, и сэкономить на бренде китайцы не попытались — за это плюс.

OEM-диск от «BIWIN» на 512 ГБ (модель NA80V4M20−512G) хорош ровно настолько, насколько бывают хорошими предустановленные SSD. Диск задействует интерфейс PCIe 4.0×4. Звёзд с неба он не хватает, выдавая стандартные для этого эшелона 3400−3700 МБ/с на чтение и запись.

Грузится всё моментально, поддерживаются умные режимы энергосбережения в простое. Мало одной планки? Можно добавить вторую, благо что слот под нее проектировщиками предусмотрен.

Коммуникационные возможности построены на проверенных контроллерах от корпорации «Realtek». За проводную сеть отвечает чип RTL8125 Gaming с пропускной способностью 2,5 Гбит/с. Это даёт огромное преимущество при работе с тяжелым контентом: перекидывание папок на домашний NAS-сервер происходит в два с половиной раза быстрее по сравнению с классическим гигабитным каналом. Беспроводной модуль RTL8852BE уверенно держит сеть по стандарту «Wi-Fi 6», подключение наушников по Bluetooth 5.2 проходит без танцев с бубном.

Производительность

Система обладает огромным запасом мощности для любых офисных и полупрофессиональных задач. Вы можете держать открытыми десятки тяжелых вкладок в браузере, параллельно скачивать торренты, обновлять базы данных 1С, вести видеозвонок в Zoom с размытием фона и экспортировать пакет тяжелых RAW-фотографий в Lightroom. Процессор даже не подаст вида, что ему тяжело. Если ваша работа не связана с круглосуточным рендерингом 3D-сцен в Blender или сложным математическим моделированием, мощности Ryzen 5 7535HS хватит с головой на ближайшие несколько лет точно.

А вот называть этот неттоп игровым было бы преступлением против истины. Если вы рассчитываете запустить на нем Alan Wake 2, Cyberpunk 2077 или новые части Assassin’s Creed в разрешении 1080p… Ну, мечтать мы вам не запретим. Означает ли это, что играть на нем нельзя совсем? Где Radeon 660M раскрывается полностью, так это в киберспортивных дисциплинах и инди-играх. Counter-Strike 2, Dota 2, Valorant, League of Legends, World of Tanks — все эти проекты будут летать на средних или высоких настройках с отличной частотой кадров.

Платформеры вроде Hollow Knight, стратегии, старые хиты десятилетней давности пойдут без единой запинки. Кроме того, видеоядро берет на себя аппаратное ускорение при монтаже несложных видеороликов в Premiere Pro или DaVinci Resolve, заметно разгружая центральный процессор.

Как эта штука шумит и сколько съедает электричества

Законы термодинамики неумолимы. Вы не можете взять процессор с таким теплопакетом, запихнуть его в коробку объемом 0.8 литра, дать ему максимальную нагрузку и ожидать абсолютной тишины. Вопрос лишь в том, насколько грамотно инженеры настроили кривую вращения вентилятора.

Tecno заявляет до 38 дБ уровня шума под максимальной нагрузкой. Цифра кажется абстрактной, пока не начинаешь сравнивать. 38 децибел — это уровень приглушенного разговора в библиотеке. В реальности поведение M1 Lite AMD выглядит так: при базовых задачах (браузер, документы, просмотр YouTube) вентилятор вращается на минимальных оборотах, а его шелест полностью сливается с фоновым шумом в квартире. Вы не услышите его работу, даже если приложите ухо к корпусу.

Ситуация меняется, когда вы запускаете архивацию огромной базы данных, ставите видео на рендер или включаете игру. Процессор начинает выделять энергию на все деньги, радиатор раскаляется, турбина начинает шуметь. При этом звук ровный, без раздражающего высокочастотного свиста, свойственного дешевым китайским вентиляторам.

Энергопотребление — это еще один огромный плюс формата мини-ПК, о котором мы редко задумываемся. Классический системный блок с мощной видеокартой потребляет в простое около 60−80 Вт, под нагрузкой этот показатель улетает за 400 Вт. У нашего подопытного комплектуется компактным блоком питания, его потребление в браузере болтается в районе 10−15 Вт. И это большой плюс в тех случаях, когда вы планируете подключить неттоп к источнику бесперебойного питания, который сможе продержать эту систему живой десятки минут при отключении света в доме.

Конкуренты

Позиции на базе Intel Core i5−12450H — это вообще самый массовый обитатель маркетплейсов в сегменте до 40 тысяч рублей. И если смотреть сугубо на ценник, то Beelink SEi12 выглядит заманчиво: дешевле, оперативную память можно поменять. Но дьявол кроется в деталях и в том самом процессоре от Intel.

Во-первых, i5−12450H — это чип с весьма горячим нравом. При заявленных 45 Вт он имеет привычку скачком задирать потребление почти до 100 Вт в моменте (так называемый лимит PL2). Для мини-ПК это означает, что вентилятор будет стартовать резко и громко при каждой серьезной нагрузке. У TECNO тепловой пакет зафиксирован на 45−54 Вт, из-за чего работает он куда спокойнее и стабильнее без температурных истерик.

Во-вторых, встроенная графика. Intel UHD с ее 48 исполнительными блоками — это заглушка, которая едва-едва вытягивает старые игры и в целом с трудом дышит при работе с 4K-видео. Встроенная Radeon 660M у нашего героя, конечно, не вершина эволюции, но она на голову мощнее интеловской встройки, да еще и аппаратно щелкает современный кодек AV1 как семечки. Ну и распаянная в TECNO память стандарта LPDDR5 работает на частоте 6400 МГц, тогда как в недорогих сборках вроде SEi12 обычно стоит старая DDR4 на 3200 МГц.

Minisforum UM773 Lite

А вот здесь сравнение выходит на уровень «хорошее против лучшего». Minisforum UM773 Lite — это более дорогой аппарат с восьмиядерным процессором Ryzen 7 7735HS и встройкой Radeon 680M. И если честно: в плане чистой производительности (как процессорной, так и графической) решение от Minisforum уделает нашего героя без особых проблем. Radeon 680M — это вообще одна из лучших интегрированных видеокарт, на которой реально можно более-менее сносно поиграть в современные игры в 1080p. К тому же у UM773 Lite можно поменять оперативную память: внутри стоят два обычных слота SO-DIMM.

Но за эту производительность придется доплатить не менее 10−15 тысяч рублей (особенно если брать версию с 32 ГБ памяти). Плюс китайские баребоны — это всегда немного лотерея, гарантия на них в России условная. TECNO предлагает более понятную и прозрачную историю: вы покупаете устройство с внятной местной гарантией, предсказуемыми компонентами вроде чипов Micron и накопителя BIWIN, и не заморачиваетесь с подбором комплектующих. Да, поиграть в Cyberpunk 2077 на 660M не выйдет, но как универсальная рабочая машинка M1 Lite сбалансирован отлично.

Итого

Если выйти за рамки классического сценария «компьютер на офисном столе», для MEGA MINI M1 Lite AMD открывается масса интересных применений. Одно из самых интересных, на мой взгляд — создание мощного домашнего медиацентра. Вы подключаете коробочку к большому 4K-телевизору по HDMI, докупаете беспроводную клавиатуру с тачпадом и получаете ультимативный умный телевизор. Никакая встроенная операционная система телевизора на базе Android TV или Tizen не сравнится по скорости работы, всеядности форматов и свободе действий с полноценной Windows на 6-ядерном Ryzen — просто почитайте нормальные отзывы касаемо всех этих Android-приставок и ТВ-стиков. Ситуация с ними НАСТОЛЬКО грустная, что люди сегодня на полном серьезе берут вместо них шестилетние NVIDIA Shield TV.

За 38 999−48 999 рублей, в зависимости от объема памяти, в официальной российской рознице вы получаете современную архитектуру Zen 3+, шесть быстрых ядер, отличный набор портов, тихую систему охлаждения и готовность к работе прямо из коробки. не стыдно поставить на рабочий стол, поддержка актуальных сетевых стандартов обеспечит актуальность системы на годы вперед.

Единственное, что может испортить впечатление от устройства — неверные ожидания покупателя. Попытка сэкономить тысячу рублей и взять базовую версию на 8 ГБ оперативной памяти неминуемо приведет к страданиям через пару лет, когда аппетиты веб-сайтов вырастут в очередной раз. Ожидание чуда от встроенной видеокарты Radeon 660M разобьется о суровые требования современных видеоигр.

Если четко понимать границы возможностей интегрированной платформы, M1 Lite AMD выглядит как одно из самых здравых решений для организации стационарного рабочего места. Во-первых, он спасет ваш ноутбук от медленной смерти на зарядном кабеле, во-вторых, освободит половину стола от проводов и, в-третьих, обеспечит производительность, которой позавидуют многие офисные ноутбуки в том же ценовом сегменте.