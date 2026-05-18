Rockstar хочет избежать утечек и разрешит готовить обзоры GTA VI под присмотром

Rockstar Games может отказаться от традиционной рассылки пресс-копий Grand Theft Auto VI журналистам перед выходом игры. Об этом в подкасте X do Controle заявил бразильский журналист Педро Энрике Лутти Липпе.

По словам эксперта, разработчики намерены организовать для прессы специальное многодневное мероприятие, в рамках которого рецензенты смогут ознакомиться с игрой под контролем компании. Такой подход связан с опасениями Rockstar Games по поводу возможных утечек информации и геймплейных материалов.

Если информация подтвердится, это станет необычным шагом для игровой индустрии, где практика отправки обзорных копий СМИ до релиза считается стандартом. Предполагается, что компания пытается избежать повторения ситуации вокруг Red Dead Redemption 2, когда за несколько дней до официального выхода в интернете начали массово появляться фрагменты игрового процесса.

Педро Энрике Лутти Липпе ранее уже публиковал сведения, которые впоследствии подтверждались, в частности, он одним из первых сообщил предполагаемые сроки выхода Nintendo Switch 2. Тем не менее другие источники пока не подтвердили информацию о возможном отказе от рассылки пресс-копий Grand Theft Auto VI.

