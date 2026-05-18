Natus Vincere стала чемпионом IEM Atlanta 2026 по Counter-Strike 2
Natus Vincere разгромила GamerLegion и стала чемпионом Intel Extreme Masters Atlanta 2026 по шутеру Counter-Strike 2. Матч закончился 3:0 — 13:3 на Mirage, 13:9 на Anubis и 16:13 на Nuke.
Лучшим игроком турнира стал Игорь w0nderful Жданов, который отыграл на рейтинг 1,31. Для него это первая награда в карьере — он также стал 10-м игроком NAVI, который получил медаль MVP.
Благодаря победе Natus Vincere заработала $ 125 тыс., а GamerLegion заняла второе место и получила $ 50 тыс. Российская BetBoom Team заняла четвёртое место.
IEM Atlanta 2026 прошёл с 11 по 17 мая в в Атланте, США. 16 команд разыграли призовой фонд в размере $ 300 тыс.