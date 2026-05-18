«Алга, Казахстан!». Donk — после победы на PGL Astana 2026 в CS 2

Игрок Team Spirit Данил donk Крышковец дал комментарий со сцены после победы на PGL Astana 2026.

Рифлер поблагодарил зал за поддержку и выразил надежду на то, что на грядущем мэйджоре команда сможет показать хорошую игру.

Победа – это отличный знак перед мэйджором. Здорово победить таким образом, на такой арене и перед такой толпой. Алга, Казахстан! Мы больше играем командой, больше доверяем друг другу. Конкретно я ничего не менял, если честно. Просто играю в свою игру — и всё. Вся команда доверяет мне, а я просто играю. Чиллю. Надеюсь, мы покажем хорошую игру на мэйджоре. Увидимся в следующем году, ребята. Алга, Казахстан!

Team Spirit разгромила Team Falcons в гранд-финале PGL Astana 2026. Сам donk заработал 11-ю медаль MVP в своей карьере.