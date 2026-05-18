В Бразилии случайно рассекретили новый дорогой геймпад Xbox

Бразильское агентство Anatel, которое проверяет электронику перед продажей в стране, случайно опубликовало изображения ещё не вышедшего геймпада Xbox Elite Controller 3.

© Ferra.ru

Судя по утекшим данным, у новой модели будет несколько особенностей. Внизу появятся два колёсика прокрутки — ими можно управлять большими пальцами. Спереди расположена новая кнопка, как пишут СМИ, для переключения между игрой на консоли и облачным режимом. Также изменилась крестовина. А ещё там «автоматом» идёт съёмная перезаряжаемая батарея.

© Tecnoblog

Новинка, скорее всего, появится в магазинах скоро, раз её уже изучает государственный регулятор. Да и у Xbox этим летом запланирована большая презентация. Цена устройства неизвестна, но Xbox Elite Controller 2 стоит в среднем от 130 долларов.