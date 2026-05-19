Honor начала тизерить игровой смартфон Honor Win Turbo

Серия игровых смартфонов может пополниться новой моделью — Honor начала тизерить устройство под названием Win Turbo, и уже сейчас оно вызывает интерес из-за необычного дизайна и «монструозной» автономности.

© Honor

Что уже известно о Honor Win Turbo

На официальном тизере показан смартфон с крупным прямоугольным блоком камер, в который встроена светящаяся надпись WIN. Акцент очевиден — устройство ориентировано на мобильный гейминг и производительность.

По данным инсайдера Digital Chat Station, новинка может оказаться переименованной версией уже выпущенного в Китае Honor Power 2.

Если это подтвердится, характеристики будут выглядеть так:

Экран: 6,79 дюйма, AMOLED, 120 Гц

Процессор: Dimensity 8500 Elite

Память: 12 ГБ ОЗУ, до 512 ГБ встроенной

Аккумулятор: 10 080 мА·ч + быстрая зарядка 80 Вт

Камеры: 50 Мп основная, 5 Мп сверхширокоугольная, 16 Мп фронтальная

Главный акцент — автономность и игры

Главная особенность устройства — огромная батарея более 10 000 мА·ч, что для игрового смартфона означает потенциально рекордное время работы без подзарядки.

В паре с 120-Гц экраном и мощным чипом это делает Win Turbo потенциально интересным вариантом для мобильного гейминга.

Может появиться ещё более мощная серия

Инсайдер также утверждает, что Honor работает над отдельной линейкой Win 2, где ожидаются ещё более серьёзные характеристики:

Snapdragon 8 Elite Gen 6

встроенная система охлаждения с вентилятором

аккумулятор свыше 10 000 мА·ч

Если информация подтвердится, Honor может сделать ставку на «ультрагеймерские» смартфоны с акцентом на автономность и стабильную производительность под нагрузкой.