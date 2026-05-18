Samsung будет использовать процессор Dimensity 9500

Судя по данным, найденным в коде Samsung AI Core, южнокорейцы готовят устройство на базе процессора MediaTek Dimensity 9500. Прямых названий модели нет, но, скорее всего, речь идёт о новой серии планшетов Galaxy Tab S12. По крайней мере так считают СМИ.

© Ferra.ru

И в этом есть смысл, ведь предыдущее поколение, Galaxy Tab S11, вышло с Dimensity 9400+. Представили их, кстати, в начале сентября 25-го. Поэтому и Tab S12 должны показать в похожие сроки.

Ещё в феврале появлялась информация, что выйдут две модели: Tab S12+ и Tab S12 Ultra. Без базовой версии.

Подробностей, как вы могли понять, пока мало.