Ветеран BioWare Кейси Хадсон против чрезмерно продолжительных игр

* Кейси Хадсон когда-то директорствовал в Star Wars: Knights of the Old Republic, а нынче разрабатывает «духовную наследницу» «Рыцарей Старой республики» Star Wars: Fate of the Old Republic. И в свежем своем интервью он высказал свое «фи» в адрес чрезмерно, на его взгляд, продолжительных игр. Он считает, что если на прохождение игры уходит 200 часов, то это явный перебор. Мол, больше не значит лучше… Из чего можно сделать вывод, что Fate of the Old Republic столько времени на прохождение не потребует.

* Forza Horison 6 выйдет еще только 19 мая, однако те, кто заплатил по 120 условных енотов за премиумную версию игры, уже в нее играют. И их набралась приличная куча. Только в Steam пиковый онлайн перевалил за 172 тысячи человек. Очень серьезная заявка на огромные продажи, когда Forza Horison 6 наконец-то все же выйдет. И утекшая на торренты версия этому вряд ли помешает.

* Ранний доступ к Subnautica 2 продолжает впечатлять своей популярностью в народе. Всего час потребовался игре, чтобы достичь тиража в миллион проданных копий, и 12 часов – чтобы продаться два миллиона раз. Общий же пиковый онлайн в Steam, EGS и Xbox составил 651 тысячу человек. Учитывая, что в Steam онлайн достигал 467.5 тысяч игроков, понятно, где сосредоточилась основная аудитория игры.