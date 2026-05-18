Konami уходит из России и Белоруссии

Один из крупнейших японских разработчиков игр Konami, известный в том числе по серии игр Silent Hill, объявил об уходе из России и Белоруссии. Уже через месяц разработчик прекратит предоставление услуг для игроков из названных стран. Сообщение об этом появилось на сайте компании без дополнительных пояснений. Как пишут профильные порталы, под ограничения как минимум попадут игровые серверы популярного экшена Metal Gear Solid, а также второго по популярности футбольного симулятора eFootball.

Игроки уже начали получать предупреждения в самой игре — онлайн-составляющая будет отключена 15 июня. Геймеры из России и Белоруссии, несмотря на накопленный опыт и совершенные покупки, потеряют возможность играть по Сети. При этом проекты Konami уже давно недоступны для официальной покупки в России.

Чего ждать игрокам и с чем может быть связано решение компании? Говорит автор YouTube-канала Realistic PES, который специализируется на игре eFootball от Konami, Алексей Немцев:

Алексей Немцев автор YouTube-канала Realistic PES, который специализируется на игре eFootball от Konami «К сожалению, нам самим доподлинно неизвестно, что именно перестанет быть доступным после 15 июня. Сценариев может быть несколько: пропадет локализация, перестанут рассматривать вопросы в техподдержке. При самом плохом сценарии могут заблокировать IP-адреса игроков из России и Белоруссии, и мы окончательно потеряем возможность зайти в игру и уж тем более играть в нее. Также возникает вопрос: что будет с прогрессом и с игровыми аккаунтами людей, на которые было потрачено немало средств? К сожалению, Konami рассматривает наш регион как не самый прибыльный. Ввиду того, что при уже имеющихся ограничениях на персональных компьютерах и игровых приставках PlayStation, Xbox множество пользователей из Российской Федерации, Украины и Белоруссии, как правило, используют иностранные аккаунты с иностранными регионами. Поэтому издатель, наверное, не до конца понимает, какой приток средств ему поступает, в том числе из стран СНГ. Почему они решились на такие действия так поздно — это также остается непонятным. Есть несколько вариантов. В случае с отдельно взятой игрой-сервисом eFootball, в который мы играем, есть подозрение, что разработчики решились на подобные действия после последних действий со стороны Роскомнадзора. Когда последние две-три недели пользователи из России не могли спокойно играть в футбол, потому что серверы Amazon и Cloudflare продолжали блокироваться и, судя по всему, затронули серверы, относящиеся к игре. Пользователи из России испытывали проблемы со входом в игру, с подключением к иностранным игрокам в матчах, из-за чего их нередко выкидывало по ходу игры. Это могло создавать проблемы иностранным игрокам. Вероятнее всего, Konami видела все это со стороны и в конце концов приняла решение умыть руки, вместо того чтобы пытаться что-то предпринять в подобной ситуации. Конечно, их уход будет достаточно заметным. И вполне вероятно, что последующие релизы того же Metal Gear Solid, следующих Silent Hill, если они выйдут в ближайшие несколько лет, мы получим уже без российской локализации».

В работе сервисов в других регионах мира никаких изменений не произойдет. Российским и белорусским геймерам рекомендуют сменить регион в настройках, пока еще есть возможность не потерять накопленный прогресс.