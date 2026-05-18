«Метро 2039»: что известно о дате выхода, сюжете и новом герое

16 апреля 2026 года на мероприятии Xbox First Look разработчики игр «Метро», украинско-мальтийская студия 4A Games, анонсировали четвертую полноценную часть франшизы — «Метро 2039». Она продолжит события игры «Метро: Исход», но в центре сюжета окажется новый главный герой, а действие вернется в Москву. Когда выйдет новая игра во вселенной «Метро», что известно о ее главном герое, сюжете и геймплее — разбиралась «Лента.ру».

Главное об игре

Оригинальное название: Metro 2039

Жанр: постапокалиптический шутер от первого лица, хоррор с элементами выживания и стелса

Серия: Metro

Разработчик: 4A Games

Дата выхода: зима 2026-2027

Платформы: ПК, PS5, Xbox Series X/S

Движок: 4A Engine

Режим: однопользовательский

Игру официально представили на мероприятии Xbox First Look 16 апреля 2026 года: разработчики показали полноценный кинематографический трейлер, в котором раскрыли сюжет и локации из будущей игры, а также продемонстрировали геймплейный ролик.

После того как в прошлой игре серии — Metro Exodus («Метро: Исход») — главный герой путешествовал практически по всей территории постапокалиптической России, в «Метро 2039» действие вернется в Москву. Разработчики обещают вернуть тайтлу мрачную и клаустрофобную атмосферу «Метро 2033».

Пожалуй, самое важное изменение в «Метро 2039» — это появление нового главного персонажа. Теперь геймерам предстоит управлять не Артемом Сухим, а отшельником по прозвищу Незнакомец (или Странник). Пока о нем не известно практически ничего, кроме того, что он по какой-то причине поклялся никогда не возвращаться в туннели московского метро.

Дата выхода

Запланированную дату выхода разработчики анонсировали в апреле 2026-го. Пока известен только примерный срок релиза.

Metro 2039 выйдет в конце 2026-го или в начале 2027 года. Точная дата выхода неизвестна

Купить тайтл будет можно в Steam, Epic Games Store и в приложении Xbox. Страницы «Метро 2039» в Steam и магазине Xbox уже активны, игру можно добавлять в виш-лист, но предзаказ пока не доступен.

Системные требования и локализация

Системные требования «Метро 2039» пока не объявлены: на странице тайтла в Steam указана только необходимость наличия 64-разрядного процессора и операционной системы.

У «Метро 2039» не будет российской локализации: на официальной странице игры в Steam есть только информация об английской озвучке и субтитрах

При этом один из бывших администраторов Telegram-канала «Вокруг Билдов Metro | 4A Games», близкого к разработчикам серии «Метро», написал, что в игру все-таки внедрят русские субтитры и интерфейс. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Сюжет

2039 год. Прошло шесть лет с событий первой части «Метро» и двадцать шесть лет с Мировой ядерной войны, которая привела к почти полному уничтожению человеческой цивилизации.

О сюжете и прошлом главного героя известно мало. Новым протагонистом будет Незнакомец — отшельник, или затворник, средних лет, которого постоянно преследуют кошмары во сне и наяву. Чтобы одолеть их, герой спускается в туннели московской подземки: там ему предстоит столкнуться не только с мутантами, но и с травмами из собственного прошлого.

Само население столичного метро больше не живет раздробленно. На смену постоянной войне группировок и попыткам независимых колоний выжить приходит единая власть в лице Хантера и организации Новорейх (в «Метро 2033» фигурировала фашистская организация Четвертый рейх, но Новорейх не является ее преемником).

Когда-то Хантер был положительным персонажем и наставником Артема, главного героя предыдущих тайтлов. В «Метро 2039» он предстанет как жестокий, авторитарный лидер, правящий с помощью страха: на словах он призывает людей к возвращению на поверхность, а на деле держит их взаперти в туннелях.

Игроку предстоит узнать, что стоит за амбициями Хантера и насколько реальны его обещания.

Кто такой Хантер? Эдуард Ричард Хантер, или просто Хантер, — значимый персонаж в книгах и играх серии «Метро». Потомственный военный, жесткий и бескомпромиссный. В 2013 году, когда произошла ядерная катастрофа, Хантер находился в Москве в отпуске. Почти сразу он примкнул к ордену «Спарта» — элитному братству сталкеров и хорошо подготовленных бойцов, посвятивших себя защите всего метро от экзистенциальных угроз. В первой части Хантер знакомится с Артемом, когда попадает на станцию ВДНХ, чтобы предотвратить угрозу нападения «черных» — странных существ, которые обладают телепатической связью и сводят выживших людей с ума.

Появится ли в новой части Metro Артем Сухой (Черный), который в финале Metro Exodus оказался на Байкале, пока неясно. При этом концовка игры 2019 года явно дает понять, что его история еще не окончена. Говорил об этом и писатель Дмитрий Глуховский (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), создавший вселенную Metro и традиционно работающий над сценариями игр по ней: во время встречи с читателями в Москве в 2019 году он намекнул, что в новой части Артем все же будет играть определенную роль.

Геймплей

Жанр. Как и все игры серии «Метро», четвертая часть будет шутером от первого лица с элементами хоррора. Сохранения. Согласно неподтвержденным утечкам, в «Метро 2039» можно будет напрямую перенести сохранения и выборы из предыдущей части франшизы. Они определят судьбу некоторых персонажей и состояние фракций в игре. Особенности. На этот раз разработчики сделали упор на визуальное повествование.

В «Метро 2039» не будет открытого мира: большую часть сюжета игроку предстоит перемещаться по подземным станциям и узким туннелям метро

Графика. Игра разрабатывается на обновленном движке 4A Engine с продвинутой трассировкой лучей и улучшенной графикой. Новая система частиц отвечает за детализацию: реалистичные пепельные бури, мешающий видеть ветер, грязное стекло противогаза. Интерфейс. Судя по трейлеру к игре, где показали часы с таймером работы фильтров, в «Метро 2039» пользователей ждет возвращение к сложным механикам выживания. Геймерам предстоит не только защищаться от монстров и передвигаться по локациям, но и следить, чтобы защита от радиации работала исправно, а фонарь был заряжен. Вся нужная геймеру информация будет отображаться на наручных часах и других предметах экипировки героя. Новые враги. В тайтл добавят Теневых сталкеров — проворных гуманоидных существ, боящихся прямого света (будут атаковать, если у героя разрядится фонарь). На поверхности персонажа будут поджидать пепельные монстры — мутанты, которых невозможно заметить во время снежной бури: их придется выслеживать на слух. Кроме того, носачи (носалисы) — крупные мутанты, способные окружать противника, — к моменту событий «Метро 2039» эволюционируют и станут нападать на героя командой, окружая его с флангов.

Производство

За производство «Метро 2039» отвечает студия 4A Games, основанная в 2006 году бывшими сотрудниками GSC Game World — украинской компании, которая выпустила «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля». Над сценарием игр работает писатель Дмитрий Глуховский.

Разработкой четвертой основной части франшизы 4A Games занялись еще в 2019 году, когда вышла Metro Exodus. В зависимости от решений игрока по ходу сюжета, у этой игры может быть две концовки — гибель или переселение Артема на Байкал. Глуховский признал каноничной именно последнюю.

Несмотря на то что в «Метро 2039» главный герой будет новым, Артем по сюжету в любом случае будет жив

В 2020 году студию 4A Games купила корпорация Embracer Group, и ее дочерняя компания Saber Interactive должна была заняться разработкой многопользовательского режима для серии игр Metro. 4A Games даже анонсировали это нововведение у себя на сайте, уточнив: «Пока еще рано делать выводы — ничто из вышесказанного не означает, что следующая игра серии Metro будет исключительно многопользовательской; или что следующая игра будет сочетать в себе одиночный и многопользовательский режимы. Мы все еще разбираемся в деталях, но знайте, что мы абсолютно привержены созданию большего количества сюжетно-ориентированных одиночных игр во вселенной Metro, которую так любят наши поклонники».

На данный момент новостей о том, что в «Метро 2039» будет внедрен многопользовательский режим, нет. Ни один из трейлеров, показанных разработчиками, не предполагают такой опции.

В 2021 году на питчинге фильма «Метро 2033», премьера которого так и не состоялась, создатели картины заявили, что ее релиз будет приурочен к выходу новой игры в 2024 году. Инсайдеры и фанаты тогда ожидали новую часть Metro для ПК и консолей, но создатели выпустили Metro Awakening («Метро: Пробуждение») — шутер от первого лица для VR-устройств. Это спин-офф основной истории: главным героем здесь является врач Сердар «Хан» Искандеров, а в центре внимания находится сверхъестественная составляющая мира «Метро». Игра получила смешанные отзывы на Steam, русской озвучки у нее нет.

В начале 2025 года Глуховский сообщил, что все еще работает над сценарием четвертой части «Метро», а сама игра находится в разработке. Полноценно анонсировать ее должны были в конце 2025-го: инсайдеры и фанаты ожидали, что это произойдет на церемонии The Game Award 12 декабря. В честь этого в Steam даже прошла распродажа предыдущих игр серии. Однако объявление в итоге перенесли на 16 апреля 2026-го.

Незадолго до этого в группе «Вокруг билдов», тесно связанной с разработчиками 4A Games, появилась информация об отмененном сюжете «Метро 2039», датированная 2021-2022 годами. Согласно этой версии, главным героем тайтла должен был стать Хантер. Кроме того, в игре планировались открытый мир, продвинутая система крафта (в том числе возможность улучшать химзащиту) и влияние решений игрока на окружающий мир.

Впрочем, согласно фанатской теории, Незнакомец и Хантер все-таки могут оказаться одним человеком. На это, по мнению фанатов, указывают следующие детали из трейлера:

Незнакомец в ролике одет в поношенную броню ордена «Спарты», к которому принадлежал Хантер. Несмотря на то, что лица Незнакомца в ролике полностью не видно — показаны лишь глаза, — по этой детали все же можно определить примерный возраст героя. Судя по морщинам, герой будет не молодым парнем, а мужчиной среднего возраста. Эта характеристика тоже подходит Хантеру: по сюжету он родился в начале 1980-х годов, то есть на момент событий «Метро 2039» ему в районе 55-59 лет. На каске Незнакомца заметна надпись на латыни: Hostes delendi sunt — «Враги должны быть уничтожены». Именно этот девиз повторяют дети на уроке в Новорейхе и именно этим жизненным принципом в прошлых частях игры руководствовался Хантер.