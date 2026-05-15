Как увеличить запас кислорода в Subnautica 2: гайд

Кислород — один из самых ценных ресурсов в Subnautica 2, а увеличение запасов кислорода — приоритетная задача. Иначе не получится подолгу исследовать подводный мир и строить большие базы. Портал PC Gamer рассказал, как увеличить запас кислорода в Subnautica 2.

© Steam

Кислородные туники, воронки и воздушные карманы

Первый способ дышать под водой дольше — кислородные туники. По названию можно подумать, что это одежда, но нет: так в Subnautica 2 называются синие организмы, выплевывающие пузырьки кислорода в воду. Если проплыть рядом с ними, то запас воздуха частично восполнится.

Помимо этого, под водой иногда можно найти маленькие воронки, заблокированные водорослями. Если прорезаться через них мультиинструментом, то воронка выпустит сгусток кислорода, к которому можно подплыть, чтобы пополнить собственные запасы.

Наконец, под потолком в пещерах порой встречаются карманы воздуха, где можно всплыть и подышать. Они особенно полезны на первых порах, поскольку объем кислорода у игрока будет маленьким.

Кислородный биомод

Получив возможность крафтить простые батареи, стоит сразу отправиться к руинам колонии на юго-востоке от спасательной капсулы. Там батарею можно подключить к панели в стене, чтобы открыть доступ к биолаборатории и модам — по сути, перкам. Биомод на контроль дыхания очень полезен, потому что он снижает расход кислорода, когда игрок не двигается. Идеальное подспорье для исследования чего-то под водой.

Плавательный пузырь

Плавательный пузырь — лучший друг любого дайвера. Для того, чтобы скрафтить этот гаджет, необходимы 2 титана и 1 резина. Почему пузыри так хороши? Потому что под водой их можно частично использовать, чтобы восполнить запасы воздуха. А при нападении хищников достаточно просто активировать пузырь, чтобы быстро всплыть и сбежать от врага. Причем запас воздуха в пузырях восполняется автоматически всякий раз, когда вы восстанавливаете кислород.

Обычный кислородный баллон

Первый по-настоящему важный гаджет. 2 титана, 1 резина и 2 серебра позволяют скрафтить базовый кислородный баллон, позволяющий находиться под водой гораздо больше. Могут возникнуть проблемы с поисками серебра, но рядом со спасательной капсулой есть локации, где его можно найти.

Позже игра позволяет скрафтить улучшенную версию баллона, но для этого сначала нужно найти звуковой резонатор и построить базу с полноценным фабрикатором. Для того, чтобы открыть улучшенный кислородный баллон, нужно найти рецепт — спрятан в руинах колонии на юго-западе от капсулы. И не забудьте просканировать процессор, спустившись в руины — он вскоре пригодится.

Регенератор кислорода

Дыхательная маска не повышает объем кислорода в баллоне, но помогает расходовать его медленнее. Найти такую маску можно в одном из убежищ — прямо на севере от руин колонии, где находится рецепт улучшенного баллона.